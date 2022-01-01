Про кохання, спорт і ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 2 вересня

2 вересня

До прикладу, сьогодні,, ми писали про таке:Президент Українинаголосив на важливості підтримки з боку Данії санкційної політики щодо РФ і подякував за згоду долучитися до відновлення об’єктів інфраструктури в Миколаївській області, які постраждали внаслідок російських обстрілів.Від імені жителів Бучанської громади міський голова Анатолій Федорук надіслав Подякитата– «за волонтерську діяльність, надану гуманітарну допомогу для першочергових потреб постраждалим від російської агресії мирним жителям Бучанської міської територіальної громади».Самі ж наші волонтери зазначають, що це – подяки для кожного, хто долучався до збору та доставки гуманітарної допомоги. Очільник центру Олексій Приходько уточнив, що то був чималий гумвантаж, котрий Любешівщина надала бучанцям в перші ж дні після звільнення Бучі.Перший екземпляр такої роботизованої системи вже привезли в Україну. Проєкт з придбання роботизованих комплексів для України дістав назву "Журавель".Цей робот, який керується дистанційно, вивозитиме з-під обстрілів поранених бійців. За інформацією розробника, швидкість комплексу становить 25 км/год.Не гриль, не мангал, а смокер. У Луцьку відкрили справжню вуджарню. Відтепер кожен охочий може придбати м’ясо по-техаськи, але за українською ціною. Утім у «М'ясо&Дим» запевняють: адекватний прайс – не головна перевага. Основне – приголомшливий смак копченостей.Втрати окупантів на війні в Україні становлять 48 700 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 2.09 орієнтовно склали:особового складу – близько 48 700 (+350) осіб ліквідовано,танків ‒ 2 009 (+12) од,бойових броньованих машин ‒ 4 366 (+21) од,артилерійських систем – 1 126 (+11) од,РСЗВ – 289 (+2) од,засобів ППО – 153 (+0 од,літаків – 234 (+0) од,гелікоптерів – 205 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853 (+2) од,крилатих ракет – 198 (+2) од,кораблів/катерів – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3 247 (+8) од,спеціальної техніки – 105 (+1) од.Веслувальник із Ковеляу парі звийшов у фінал чемпіонату світу серед юніорів та молоді до 23 років. Павло змагається у категорії молодь на дистанції С-2 1000 м.Загалом Україну на цих змаганнях представляє 44 спортсмени. Від Волині, крім Павла Борсука, також виступатиме"Встановлено, що за підсумками бойового дня ворожі сили зменшились на 102 рашисти, 6 танків, гаубицю "Мста-Б", реактивну систему залпового вогню "Град", мобільний 120-ти мм міномет, 8 одиниць авто-бронетехніки. Знищено 5 складів боєприпасів в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.Уражено пункт управління безпілотниками в районі Правдиного та поромна переправа біля Козацького", - коментує оперативне командування "Південь".На те, аби узаконити свої стосунки,з Гірки Полонки таз Баєва мали дві доби.Саме на стільки часу нареченого відпустив командир частини, у якій той нині служить. Вчора, 1 вересня, військовослужбовець та його обраниця побралися, привітати новостворену сім’ю завітали друзі і односельчани.Додому повернулися 14 українських захисників. Серед них - десятеро з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо – з 30 ОМБР. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року.Серед звільнених воїнів – офіцер і військовий медик.Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених Захисників триває.