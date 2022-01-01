Про кохання, спорт і ЗСУ: добрі новини від ВолиньPost за 2 вересня
02 вересень, 23:17
Ця війна зробила нас сильнішими, навчила ще більше цінувати щирість, справжність і любов. Війна навчила бачити добро, попри все, бо саме воно рятує у час, коли здається, що сил вже немає.
У рубриці Добрі новини від ВолиньPost нагадуємо про успіхи української армії і про тих чудових людей, які зробили свій вклад для нашої спільної мети – перемоги над загарбником.
До прикладу, сьогодні, 2 вересня, ми писали про таке:
Данія надасть форму та зимовий одяг для українських військових
Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості підтримки з боку Данії санкційної політики щодо РФ і подякував за згоду долучитися до відновлення об’єктів інфраструктури в Миколаївській області, які постраждали внаслідок російських обстрілів.
Волинські волонтери отримали подяки від Бучанської громади
Від імені жителів Бучанської громади міський голова Анатолій Федорук надіслав Подяки Олексію Приходьку, Ірині та Іванні Оласюкам, Леоніду Фесіку, Ользі Корець та Альоні Любчик – «за волонтерську діяльність, надану гуманітарну допомогу для першочергових потреб постраждалим від російської агресії мирним жителям Бучанської міської територіальної громади».
Самі ж наші волонтери зазначають, що це – подяки для кожного, хто долучався до збору та доставки гуманітарної допомоги. Очільник центру Олексій Приходько уточнив, що то був чималий гумвантаж, котрий Любешівщина надала бучанцям в перші ж дні після звільнення Бучі.
ЗСУ отримають безпілотні гусеничні робомобілі. ФОТО, ВІДЕО
Перший екземпляр такої роботизованої системи вже привезли в Україну. Проєкт з придбання роботизованих комплексів для України дістав назву "Журавель".
Цей робот, який керується дистанційно, вивозитиме з-під обстрілів поранених бійців. За інформацією розробника, швидкість комплексу становить 25 км/год.
Смачніше, ніж у ресторані: у Луцьку з’явилася унікальна вуджарня «М'ясо&Дим»*
Не гриль, не мангал, а смокер. У Луцьку відкрили справжню вуджарню. Відтепер кожен охочий може придбати м’ясо по-техаськи, але за українською ціною. Утім у «М'ясо&Дим» запевняють: адекватний прайс – не головна перевага. Основне – приголомшливий смак копченостей.
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Росія втратила на війні майже 49 тисяч військових та 2000 танків
Втрати окупантів на війні в Україні становлять 48 700 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 2.09 орієнтовно склали:
особового складу – близько 48 700 (+350) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2 009 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 366 (+21) од,
артилерійських систем – 1 126 (+11) од,
РСЗВ – 289 (+2) од,
засобів ППО – 153 (+0 од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 205 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853 (+2) од,
крилатих ракет – 198 (+2) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 247 (+8) од,
спеціальної техніки – 105 (+1) од.
Волинський веслувальник вийшов у фінал Чемпіонату світу
Веслувальник із Ковеля Павло Борсук у парі з Артемом Четвертаком вийшов у фінал чемпіонату світу серед юніорів та молоді до 23 років. Павло змагається у категорії молодь на дистанції С-2 1000 м.
Загалом Україну на цих змаганнях представляє 44 спортсмени. Від Волині, крім Павла Борсука, також виступатиме Роман Гончарук.
За добу ЗСУ знищили п'ять складів боєприпасів окупантів
"Встановлено, що за підсумками бойового дня ворожі сили зменшились на 102 рашисти, 6 танків, гаубицю "Мста-Б", реактивну систему залпового вогню "Град", мобільний 120-ти мм міномет, 8 одиниць авто-бронетехніки. Знищено 5 складів боєприпасів в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.
Уражено пункт управління безпілотниками в районі Правдиного та поромна переправа біля Козацького", - коментує оперативне командування "Південь".
Військовий з Гірки Полонки на 2 дні приїхав додому, щоб одружитися
На те, аби узаконити свої стосунки, Богдан Омельчук з Гірки Полонки та Юлія Микитюк з Баєва мали дві доби.
Саме на стільки часу нареченого відпустив командир частини, у якій той нині служить. Вчора, 1 вересня, військовослужбовець та його обраниця побралися, привітати новостворену сім’ю завітали друзі і односельчани.
Відбувся черговий обмін: 14 українських захисників повернулися з полону
Додому повернулися 14 українських захисників. Серед них - десятеро з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо – з 30 ОМБР. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року.
Серед звільнених воїнів – офіцер і військовий медик.
Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених Захисників триває.
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У рубриці Добрі новини від ВолиньPost нагадуємо про успіхи української армії і про тих чудових людей, які зробили свій вклад для нашої спільної мети – перемоги над загарбником.
До прикладу, сьогодні, 2 вересня, ми писали про таке:
Данія надасть форму та зимовий одяг для українських військових
Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості підтримки з боку Данії санкційної політики щодо РФ і подякував за згоду долучитися до відновлення об’єктів інфраструктури в Миколаївській області, які постраждали внаслідок російських обстрілів.
Волинські волонтери отримали подяки від Бучанської громади
Від імені жителів Бучанської громади міський голова Анатолій Федорук надіслав Подяки Олексію Приходьку, Ірині та Іванні Оласюкам, Леоніду Фесіку, Ользі Корець та Альоні Любчик – «за волонтерську діяльність, надану гуманітарну допомогу для першочергових потреб постраждалим від російської агресії мирним жителям Бучанської міської територіальної громади».
Самі ж наші волонтери зазначають, що це – подяки для кожного, хто долучався до збору та доставки гуманітарної допомоги. Очільник центру Олексій Приходько уточнив, що то був чималий гумвантаж, котрий Любешівщина надала бучанцям в перші ж дні після звільнення Бучі.
ЗСУ отримають безпілотні гусеничні робомобілі. ФОТО, ВІДЕО
Перший екземпляр такої роботизованої системи вже привезли в Україну. Проєкт з придбання роботизованих комплексів для України дістав назву "Журавель".
Цей робот, який керується дистанційно, вивозитиме з-під обстрілів поранених бійців. За інформацією розробника, швидкість комплексу становить 25 км/год.
Смачніше, ніж у ресторані: у Луцьку з’явилася унікальна вуджарня «М'ясо&Дим»*
Не гриль, не мангал, а смокер. У Луцьку відкрили справжню вуджарню. Відтепер кожен охочий може придбати м’ясо по-техаськи, але за українською ціною. Утім у «М'ясо&Дим» запевняють: адекватний прайс – не головна перевага. Основне – приголомшливий смак копченостей.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Росія втратила на війні майже 49 тисяч військових та 2000 танків
Втрати окупантів на війні в Україні становлять 48 700 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 2.09 орієнтовно склали:
особового складу – близько 48 700 (+350) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2 009 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 366 (+21) од,
артилерійських систем – 1 126 (+11) од,
РСЗВ – 289 (+2) од,
засобів ППО – 153 (+0 од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 205 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853 (+2) од,
крилатих ракет – 198 (+2) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 247 (+8) од,
спеціальної техніки – 105 (+1) од.
Волинський веслувальник вийшов у фінал Чемпіонату світу
Веслувальник із Ковеля Павло Борсук у парі з Артемом Четвертаком вийшов у фінал чемпіонату світу серед юніорів та молоді до 23 років. Павло змагається у категорії молодь на дистанції С-2 1000 м.
Загалом Україну на цих змаганнях представляє 44 спортсмени. Від Волині, крім Павла Борсука, також виступатиме Роман Гончарук.
За добу ЗСУ знищили п'ять складів боєприпасів окупантів
"Встановлено, що за підсумками бойового дня ворожі сили зменшились на 102 рашисти, 6 танків, гаубицю "Мста-Б", реактивну систему залпового вогню "Град", мобільний 120-ти мм міномет, 8 одиниць авто-бронетехніки. Знищено 5 складів боєприпасів в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.
Уражено пункт управління безпілотниками в районі Правдиного та поромна переправа біля Козацького", - коментує оперативне командування "Південь".
Військовий з Гірки Полонки на 2 дні приїхав додому, щоб одружитися
На те, аби узаконити свої стосунки, Богдан Омельчук з Гірки Полонки та Юлія Микитюк з Баєва мали дві доби.
Саме на стільки часу нареченого відпустив командир частини, у якій той нині служить. Вчора, 1 вересня, військовослужбовець та його обраниця побралися, привітати новостворену сім’ю завітали друзі і односельчани.
Відбувся черговий обмін: 14 українських захисників повернулися з полону
Додому повернулися 14 українських захисників. Серед них - десятеро з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо – з 30 ОМБР. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року.
Серед звільнених воїнів – офіцер і військовий медик.
Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених Захисників триває.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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