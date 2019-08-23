Страшилки щодо «холодної зими» виявилися пшиком: Подоляк про газовий шантаж Росії
Сьогодні, 22:04
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував газовий шантаж.
Про це повідомляє УНН із посиланням на твітер Подоляка.
"Вересень тільки почався, а газові сховища Європи заповнені майже вщерть. Укотре виявилося, що російські страшилки про "холодну зиму" є пшиком. Як і план газового шантажу Європи та примусу до здачі. Все ж іде за планом, так? Мабуть, план такий: вільна Україна та енергонезалежний Євросоюз", – написав Подоляк.
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Про це повідомляє УНН із посиланням на твітер Подоляка.
"Вересень тільки почався, а газові сховища Європи заповнені майже вщерть. Укотре виявилося, що російські страшилки про "холодну зиму" є пшиком. Як і план газового шантажу Європи та примусу до здачі. Все ж іде за планом, так? Мабуть, план такий: вільна Україна та енергонезалежний Євросоюз", – написав Подоляк.
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