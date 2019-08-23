Страшилки щодо «холодної зими» виявилися пшиком: Подоляк про газовий шантаж Росії

Михайло Подоляк прокоментував газовий шантаж.



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"Вересень тільки почався, а газові сховища Європи заповнені майже вщерть. Укотре виявилося, що російські страшилки про "холодну зиму" є пшиком. Як і план газового шантажу Європи та примусу до здачі. Все ж іде за планом, так? Мабуть, план такий: вільна Україна та енергонезалежний Євросоюз", – написав Подоляк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Радник керівника Офісу президента Українипрокоментував газовий шантаж.Про це повідомляє УНН із посиланням на твітер Подоляка."Вересень тільки почався, а газові сховища Європи заповнені майже вщерть. Укотре виявилося, що російські страшилки про "холодну зиму" є пшиком. Як і план газового шантажу Європи та примусу до здачі. Все ж іде за планом, так? Мабуть, план такий: вільна Україна та енергонезалежний Євросоюз", – написав Подоляк.

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