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Страшилки щодо «холодної зими» виявилися пшиком: Подоляк про газовий шантаж Росії

Страшилки щодо «холодної зими» виявилися пшиком: Подоляк про газовий шантаж Росії
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував газовий шантаж.

Про це повідомляє УНН із посиланням на твітер Подоляка.

"Вересень тільки почався, а газові сховища Європи заповнені майже вщерть. Укотре виявилося, що російські страшилки про "холодну зиму" є пшиком. Як і план газового шантажу Європи та примусу до здачі. Все ж іде за планом, так? Мабуть, план такий: вільна Україна та енергонезалежний Євросоюз", – написав Подоляк.

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Теги: Михайло Подоляк, газ, зима
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