Лучанам покажуть виставу про українських заробітчанок в Італії. ФОТО. ВІДЕО





Про це Світлана Органіста.



З її слів, це драма-інтерв'ю про українок, які виїхали на заробітки до Італії.



"Історія заробітчанства почалась задовго до незалежності України, до радянського союзу. Українці виїздили і є величезні діаспори в Канаді, Америці. Часто спілкуємось з цими людьми. Ламаються сім’ї, страждають діти, руйнується все, що вони напрацювали і нажили до того", – говорить режисерка.



У виставі, зазначила Світлана Органіста, використала мультимедію, гру світла та тіні, а також хореографію. Шістьом героям-акторам пошили 21 костюм, – розповіла художниця-модельєрка Ніна Слива.



"Я дуже люблю українські костюми шити: вишиванки, плахти, спідниці. А тут стрічечок, як доля жіноча в кожної переплітаються. В процесі вистави костюм має швидко замінитися на інший, тому багатошаровість костюма", – каже модельєрка.



Образи сімох українок в Італії втілили три актриси. Актриса Дарина Гребенко каже: для пошуків образів шукала паралелі у власному житті.



"Навіть у нашому театрі у кожного є хтось, хто їздить на заробітки, хто зараз на заробітках. Війна вона ще більше сімей розлучила, і проблема розділених сімей, коли змушені їхати, сумують один за одним, коли берегині роду втрачають зв’язок з рідною землею і родиною, ця проблема і досі дуже актуальна", – говорить дівчина.



Італійця, закоханого в українку, грає актор Мирослав Юзефович. Попри те, що в Італії чоловік не був, свій образ продумував і ретельно працював над ним. Каже: найбільше радіє, що актори вийдуть на сцену і, попри складний час, матимуть спілкування з глядачами на завжди актуальну тему.



"Дуже засумували – два роки коронавірусу, а зараз вже скільки – війна. І це дуже прикро", – додав Мирослав Юзефович.



Виставу "Долі жіночі або послання від заробітчанок" будуть показувати відвідувачам театру впродовж усього сезону. Під час повітряних тривог перегляд зупинятимуть, – додала режисерка-постановниця Світлана Органіста. Укриття, яке є в драматичному театрі, помістить до 150 людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка для глядачів готують прем'єру під назвою "Долі жіночі або послання від заробітчанок". Нову виставу покажуть на камерній сцені 2 вересня.Про це розповіла режисерка-постановницяЗ її слів, це драма-інтерв'ю про українок, які виїхали на заробітки до Італії."Історія заробітчанства почалась задовго до незалежності України, до радянського союзу. Українці виїздили і є величезні діаспори в Канаді, Америці. Часто спілкуємось з цими людьми. Ламаються сім’ї, страждають діти, руйнується все, що вони напрацювали і нажили до того", – говорить режисерка.У виставі, зазначила Світлана Органіста, використала мультимедію, гру світла та тіні, а також хореографію. Шістьом героям-акторам пошили 21 костюм, – розповіла художниця-модельєрка Ніна Слива."Я дуже люблю українські костюми шити: вишиванки, плахти, спідниці. А тут стрічечок, як доля жіноча в кожної переплітаються. В процесі вистави костюм має швидко замінитися на інший, тому багатошаровість костюма", – каже модельєрка.Образи сімох українок в Італії втілили три актриси. Актрисакаже: для пошуків образів шукала паралелі у власному житті."Навіть у нашому театрі у кожного є хтось, хто їздить на заробітки, хто зараз на заробітках. Війна вона ще більше сімей розлучила, і проблема розділених сімей, коли змушені їхати, сумують один за одним, коли берегині роду втрачають зв’язок з рідною землею і родиною, ця проблема і досі дуже актуальна", – говорить дівчина.Італійця, закоханого в українку, грає акторПопри те, що в Італії чоловік не був, свій образ продумував і ретельно працював над ним. Каже: найбільше радіє, що актори вийдуть на сцену і, попри складний час, матимуть спілкування з глядачами на завжди актуальну тему."Дуже засумували – два роки коронавірусу, а зараз вже скільки – війна. І це дуже прикро", – додав Мирослав Юзефович.Виставу "Долі жіночі або послання від заробітчанок" будуть показувати відвідувачам театру впродовж усього сезону. Під час повітряних тривог перегляд зупинятимуть, – додала режисерка-постановниця Світлана Органіста. Укриття, яке є в драматичному театрі, помістить до 150 людей.

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