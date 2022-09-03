Погода у Луцьку на завтра, 3 вересня





Про це



Температура повітря підніметься від 9°С до 18°С.



Народний прогноз погоди: 3 вересня вшановується пам'ять апостола Фадея. У минулі часи представники цього імені вважались щасливими людьми: "Хто Фадей - той своїм щастям володіє". Наші пращури підмітили: якщо цього дня погода ясна – такою вона буде ще чотири тижні. На Фадея можна висаджувати цибулини нарцисів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 3 вересня, у Луцьку з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Опадів не передбачають.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря підніметься від 9°С до 18°С.3 вересня вшановується пам'ять апостола Фадея. У минулі часи представники цього імені вважались щасливими людьми: "Хто Фадей - той своїм щастям володіє". Наші пращури підмітили: якщо цього дня погода ясна – такою вона буде ще чотири тижні. На Фадея можна висаджувати цибулини нарцисів.

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