Погода у Луцьку на завтра, 3 вересня
Сьогодні, 20:00
У суботу, 3 вересня, у Луцьку з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Опадів не передбачають.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 9°С до 18°С.
Народний прогноз погоди: 3 вересня вшановується пам'ять апостола Фадея. У минулі часи представники цього імені вважались щасливими людьми: "Хто Фадей - той своїм щастям володіє". Наші пращури підмітили: якщо цього дня погода ясна – такою вона буде ще чотири тижні. На Фадея можна висаджувати цибулини нарцисів.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 9°С до 18°С.
Народний прогноз погоди: 3 вересня вшановується пам'ять апостола Фадея. У минулі часи представники цього імені вважались щасливими людьми: "Хто Фадей - той своїм щастям володіє". Наші пращури підмітили: якщо цього дня погода ясна – такою вона буде ще чотири тижні. На Фадея можна висаджувати цибулини нарцисів.
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