У бою із російськими окупантами загинув волинянин Олександр Августін
Сьогодні, 19:25
Загинув житель с. Когильне Олександр Августін. 30 серпня Герой виконував бойове завдання по виявленню та знищенню сил противника у Покровському районі Донецької області, але отримав поранення несумісне з життям.
Про це повідомили у Зимнівській громаді.
Олександр Володимирович 1996 року народження був стрільцем-снайпером. Неодружений, залишились батьки та сестра.
Про дату та час поховання і прощальну панахиду повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким Героя!
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Про це повідомили у Зимнівській громаді.
Олександр Володимирович 1996 року народження був стрільцем-снайпером. Неодружений, залишились батьки та сестра.
Про дату та час поховання і прощальну панахиду повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким Героя!
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