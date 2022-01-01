У бою із російськими окупантами загинув волинянин Олександр Августін

Олександр Августін. 30 серпня Герой виконував бойове завдання по виявленню та знищенню сил противника у Покровському районі Донецької області, але отримав поранення несумісне з життям.



Про це



Олександр Володимирович 1996 року народження був стрільцем-снайпером. Неодружений, залишились батьки та сестра.



Про дату та час поховання і прощальну панахиду повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким Героя!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загинув житель с. Когильне30 серпня Герой виконував бойове завдання по виявленню та знищенню сил противника у Покровському районі Донецької області, але отримав поранення несумісне з життям.Про це повідомили у Зимнівській громаді.Олександр Володимирович 1996 року народження був стрільцем-снайпером. Неодружений, залишились батьки та сестра.Про дату та час поховання і прощальну панахиду повідомлять згодом.Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким Героя!

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