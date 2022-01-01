У бою із російськими окупантами загинув волинянин Олександр Августін

У бою із російськими окупантами загинув волинянин Олександр Августін
Загинув житель с. Когильне Олександр Августін. 30 серпня Герой виконував бойове завдання по виявленню та знищенню сил противника у Покровському районі Донецької області, але отримав поранення несумісне з життям.

Про це повідомили у Зимнівській громаді.

Олександр Володимирович 1996 року народження був стрільцем-снайпером. Неодружений, залишились батьки та сестра.

Про дату та час поховання і прощальну панахиду повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким Героя!

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