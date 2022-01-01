Перед приїздом місії МАГАТЕ росіяни вивезли з ЗАЕС військову техніку





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"У зв’язку з приїздом комісії МАГАТЕ окупанти вивезли всю військову техніку з території Запорізької атомної електростанції. Близько 100 одиниць перемістили на завод "Атом Енергомаш", решту – розосередили у найближчих населених пунктах", - йдеться у повідомленні.



Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) мала прибути на Запорізької АЕС 31 серпня, але дісталася туди лише 1 вересня.

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