Як мотивувати дитину навчатися дистанційно: поради психолога





Дитячий психолог Тетяна Кирієнко розповіла про прийоми, за допомогою яких можна мотивувати дитину навчатися вдома, пише



«Онлайн-навчання – це така ж сама школа. А значить у дитини повинно бути обов’язково робоче місце, де завжди проходитимуть онлайн-уроки. Крім того, варто зробити так, щоб дитину ніхто не відволікав, ані шум телевізора, ані самі рідні. Також притримуйтесь графіка.



Дитина повинна розуміти, коли вона прокидається, чистить зуби, робить зарядку, снідає, готується до уроків і коли починається сам урок. Багато хто думає, що якщо онлайн-навчання, то дитина може поспати довше. Але прокидатися за 10 хв до уроків – не дуже хороша ідея», – говорить Кирієнко.



Психолог радить, що після уроків необхідно обов’язково дати можливість дитині погуляти, відпочити і змінити діяльність. Проте краще утриматися від гаджетів та улюблених ігор на них.



Також батьки повинні довірити дитині навчатися самій, це стосується і самих уроків, і домашнього завдання.



«Онлайн-навчання – це хороша можливість зробити дитину більш самостійною. Краще запитуйте у вчителя, як вона поводить себе на заняттях, чи розуміє матеріал, чи орієнтується.



Якщо ви бачите, що дитині самій важко, то деякий час будьте з нею, але потім залишайте наодинці. Виконання домашніх завдань краще перевіряти. Але не робіть їх разом, чи за замість дитини», – радить Кирієнко.



Психолог зазначає, що найкраща мотивація для дітей – зробити всі справи і отримати за це нагороду. Тож варто подумати, що можна зробити після уроків, після домашнього завдання, що саме дитині буде цікаво.



«Дуже хороший метод – отримувати вдома бали за навчання. Наприклад, ви домовляєтесь з дитиною про її бажання, чого вона хоче: кудись поїхати, щось купити, щось зробити. За це цілий тиждень чи інший період часу, про який ви домовилися, дитина отримує від вас бали за навчання.



Коли відповідна кількість балів буде зібрана, вона отримує бажане. Це дуже добре стимулює і дає відчуття робити щось для кінцевого результату», – говорить психолог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі задля безпеки дітей велика кількість батьків обрали дистанційне навчання. Проте багато сімей стикнулися з відсутністю мотивації у дитини дотримуватися дисципліни, аби в подальшому не було відставання за навчальною програмою.Дитячий психологрозповіла про прийоми, за допомогою яких можна мотивувати дитину навчатися вдома, пише УНН. «Онлайн-навчання – це така ж сама школа. А значить у дитини повинно бути обов’язково робоче місце, де завжди проходитимуть онлайн-уроки. Крім того, варто зробити так, щоб дитину ніхто не відволікав, ані шум телевізора, ані самі рідні. Також притримуйтесь графіка.Дитина повинна розуміти, коли вона прокидається, чистить зуби, робить зарядку, снідає, готується до уроків і коли починається сам урок. Багато хто думає, що якщо онлайн-навчання, то дитина може поспати довше. Але прокидатися за 10 хв до уроків – не дуже хороша ідея», – говорить Кирієнко.Психолог радить, що після уроків необхідно обов’язково дати можливість дитині погуляти, відпочити і змінити діяльність. Проте краще утриматися від гаджетів та улюблених ігор на них.Також батьки повинні довірити дитині навчатися самій, це стосується і самих уроків, і домашнього завдання.«Онлайн-навчання – це хороша можливість зробити дитину більш самостійною. Краще запитуйте у вчителя, як вона поводить себе на заняттях, чи розуміє матеріал, чи орієнтується.Якщо ви бачите, що дитині самій важко, то деякий час будьте з нею, але потім залишайте наодинці. Виконання домашніх завдань краще перевіряти. Але не робіть їх разом, чи за замість дитини», – радить Кирієнко.Психолог зазначає, що найкраща мотивація для дітей – зробити всі справи і отримати за це нагороду. Тож варто подумати, що можна зробити після уроків, після домашнього завдання, що саме дитині буде цікаво.«Дуже хороший метод – отримувати вдома бали за навчання. Наприклад, ви домовляєтесь з дитиною про її бажання, чого вона хоче: кудись поїхати, щось купити, щось зробити. За це цілий тиждень чи інший період часу, про який ви домовилися, дитина отримує від вас бали за навчання.Коли відповідна кількість балів буде зібрана, вона отримує бажане. Це дуже добре стимулює і дає відчуття робити щось для кінцевого результату», – говорить психолог.

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