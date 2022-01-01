Військовий з Гірки Полонки на 2 дні приїхав додому, щоб одружитися
Сьогодні, 17:17
На те, аби узаконити свої стосунки, Богдан Омельчук з Гірки Полонки та Юлія Микитюк з Баєва мали дві доби.
Про це повідомляє у Фейсбук Боратинська громада.
Саме на стільки часу нареченого відпустив командир частини, у якій той нині служить. Вчора, 1 вересня, військовослужбовець та його обраниця побралися, привітати новостворену сім’ю завітали друзі і односельчани.
Бажаємо молодим щастя і перемоги у цій війні, щоб бути не на відстані, а завжди поруч один біля одного.
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Про це повідомляє у Фейсбук Боратинська громада.
Саме на стільки часу нареченого відпустив командир частини, у якій той нині служить. Вчора, 1 вересня, військовослужбовець та його обраниця побралися, привітати новостворену сім’ю завітали друзі і односельчани.
Бажаємо молодим щастя і перемоги у цій війні, щоб бути не на відстані, а завжди поруч один біля одного.
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