Військовий з Гірки Полонки на 2 дні приїхав додому, щоб одружитися

Богдан Омельчук з Гірки Полонки та Юлія Микитюк з Баєва мали дві доби.



Про це повідомляє у Фейсбук



Саме на стільки часу нареченого відпустив командир частини, у якій той нині служить. Вчора, 1 вересня, військовослужбовець та його обраниця побралися, привітати новостворену сім’ю завітали друзі і односельчани.



Бажаємо молодим щастя і перемоги у цій війні, щоб бути не на відстані, а завжди поруч один біля одного.

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