Військовий з Гірки Полонки на 2 дні приїхав додому, щоб одружитися

Військовий з Гірки Полонки на 2 дні приїхав додому, щоб одружитися
На те, аби узаконити свої стосунки, Богдан Омельчук з Гірки Полонки та Юлія Микитюк з Баєва мали дві доби.

Про це повідомляє у Фейсбук Боратинська громада.

Саме на стільки часу нареченого відпустив командир частини, у якій той нині служить. Вчора, 1 вересня, військовослужбовець та його обраниця побралися, привітати новостворену сім’ю завітали друзі і односельчани.

Бажаємо молодим щастя і перемоги у цій війні, щоб бути не на відстані, а завжди поруч один біля одного.
Військовий з Гірки Полонки на 2 дні приїхав додому, щоб одружитися

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Теги: військовий, одруження, Гірка Полонка
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