У Луцьку затримали водія «під кайфом»

Вчора, 1 вересня, близько 21-ої години вечора, під час патрулювання проспектом Грушевського, що у Луцьку, поліцейські помітили, як водій Skoda Fabia не виконав вимогу заборонного знаку 3.34 "Зупинку заборонено" та здійснив зупинку в зоні дії знаку.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.Під час спілкування, у 34-річного водія виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Однак від проходження огляду в медзакладі він відмовився.До чоловіка також застосували превентивний захід поверхневу перевірку, під час якої в нього виявили поліетиленовий пакет з невідомою речовиною рослинного походження, ззовні схожою на наркотичну.На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.Також склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) та ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.