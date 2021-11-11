У Луцьку затримали водія «під кайфом»

У Луцьку затримали водія «під кайфом»
Вчора, 1 вересня, близько 21-ої години вечора, під час патрулювання проспектом Грушевського, що у Луцьку, поліцейські помітили, як водій Skoda Fabia не виконав вимогу заборонного знаку 3.34 "Зупинку заборонено" та здійснив зупинку в зоні дії знаку.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Під час спілкування, у 34-річного водія виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Однак від проходження огляду в медзакладі він відмовився.

До чоловіка також застосували превентивний захід поверхневу перевірку, під час якої в нього виявили поліетиленовий пакет з невідомою речовиною рослинного походження, ззовні схожою на наркотичну.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.

Також склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) та ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

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Теги: наркотичне сп'яніння, водій, Луцьк, поліція
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