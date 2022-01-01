В Україні проти педагогів-колаборантів будуть вводити санкції





Про це



Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів на засіданні 2 вересня. Формат санкцій буде розглядати Рада нацбезпеки та оборони.



"Викладачі та освітні заклади на ТОТ, які поширювали освітні стандарти РФ та визнають освітні кваліфікації, присвоєні закладами вищої освіти РФ, потрапляють під спеціальні економічні та інші санкції строком на 5 років", - йдеться у повідомленні.



Під українські санкції також потрапили російські ВНЗ, їх керівники та науковці, які поширюють пропаганду війни. Загалом санкції ввели проти 81 фізичної та 53 юридичних осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна буде вводити санкції проти викладачів з окупованих територій, які перейшли на сторону ворога. Також обмеження запроваджують проти "навчальних закладів", які працюють за "освітніми стандартами" Росії.Про це повідомляє Мінреінтеграції.Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів на засіданні 2 вересня. Формат санкцій буде розглядати Рада нацбезпеки та оборони."Викладачі та освітні заклади на ТОТ, які поширювали освітні стандарти РФ та визнають освітні кваліфікації, присвоєні закладами вищої освіти РФ, потрапляють під спеціальні економічні та інші санкції строком на 5 років", - йдеться у повідомленні.Під українські санкції також потрапили російські ВНЗ, їх керівники та науковці, які поширюють пропаганду війни. Загалом санкції ввели проти 81 фізичної та 53 юридичних осіб.

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