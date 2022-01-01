В Україні проти педагогів-колаборантів будуть вводити санкції

В Україні проти педагогів-колаборантів будуть вводити санкції
Україна буде вводити санкції проти викладачів з окупованих територій, які перейшли на сторону ворога. Також обмеження запроваджують проти "навчальних закладів", які працюють за "освітніми стандартами" Росії.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів на засіданні 2 вересня. Формат санкцій буде розглядати Рада нацбезпеки та оборони.

"Викладачі та освітні заклади на ТОТ, які поширювали освітні стандарти РФ та визнають освітні кваліфікації, присвоєні закладами вищої освіти РФ, потрапляють під спеціальні економічні та інші санкції строком на 5 років", - йдеться у повідомленні.

Під українські санкції також потрапили російські ВНЗ, їх керівники та науковці, які поширюють пропаганду війни. Загалом санкції ввели проти 81 фізичної та 53 юридичних осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: педагоги-колаборанти, санкції, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку затримали водія «під кайфом»
Сьогодні, 17:00
В Україні проти педагогів-колаборантів будуть вводити санкції
Сьогодні, 16:43
В умовах війни: як розпочався новий навчальний рік у Волинському медінституті
Сьогодні, 16:23
У Запорізькій області загинув бойовий медик з Луцька Олександр Куля
Сьогодні, 15:58
Росія може залучити до війни проти України ще до 350 тисяч військових, – розвідка
Сьогодні, 15:24
Схожі новини
США послабили санкції проти Росії США послабили санкції проти Росії
15 липень, 06:31
Прем'єр-міністр України хоче отримати зморожені російські активи протягом півроку Прем'єр-міністр України хоче отримати зморожені російські активи протягом півроку
08 квітень, 00:55
Канцлер Німеччини анонсував нові санкції, які відчує Путін та його прибічники Канцлер Німеччини анонсував нові санкції, які відчує Путін та його прибічники
04 квітень, 03:06
Переплутали: Росія ввела санкції проти іншого Байдена Переплутали: Росія ввела санкції проти іншого Байдена
16 березень, 01:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку затримали водія «під кайфом»
Сьогодні, 17:00
 0
В Україні проти педагогів-колаборантів будуть вводити санкції
Сьогодні, 16:43
 0
В умовах війни: як розпочався новий навчальний рік у Волинському медінституті
Сьогодні, 16:23
 0
У Запорізькій області загинув бойовий медик з Луцька Олександр Куля
Сьогодні, 15:58
 0
Росія може залучити до війни проти України ще до 350 тисяч військових, – розвідка
Сьогодні, 15:24
 0
Медіа
відео
1/8