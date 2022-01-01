У Запорізькій області загинув бойовий медик з Луцька Олександр Куля

Куля Олександр Леонідович, 28.03.1982 року народження, загинув 1 вересня в районі населеного пункту Нестерянка Запорізької області.



Про це Ігор Поліщук.



"Олександр був призваний на військову службу по мобілізації до військової частини. Бойовий медик третього механізованого батальйону військової частини, солдат Куля Олександр Леонідович загинув 1 вересня 2022 року в районі населеного пункту Нестерянка Запорізької області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України", - йдеться в повідомленні.



Щирі співчуття рідним та близьким.



Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанин, 28.03.1982 року народження, загинув 1 вересня в районі населеного пункту Нестерянка Запорізької області.Про це повідомив міський голова Луцька"Олександр був призваний на військову службу по мобілізації до військової частини. Бойовий медик третього механізованого батальйону військової частини, солдат Куля Олександр Леонідович загинув 1 вересня 2022 року в районі населеного пункту Нестерянка Запорізької області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України", - йдеться в повідомленні.Щирі співчуття рідним та близьким.Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!

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