 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У Запорізькій області загинув бойовий медик з Луцька Олександр Куля

У Запорізькій області загинув бойовий медик з Луцька Олександр Куля
Лучанин Куля Олександр Леонідович, 28.03.1982 року народження, загинув 1 вересня в районі населеного пункту Нестерянка Запорізької області.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"Олександр був призваний на військову службу по мобілізації до військової частини. Бойовий медик третього механізованого батальйону військової частини, солдат Куля Олександр Леонідович загинув 1 вересня 2022 року в районі населеного пункту Нестерянка Запорізької області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України", - йдеться в повідомленні.

Щирі співчуття рідним та близьким.

Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія може залучити до війни проти України ще до 350 тисяч військових, – розвідка
Сьогодні, 15:24
Відбувся черговий обмін: 14 українських захисників повернулися з полону
Сьогодні, 15:01
В Криму знову зафіксували перекидання російської військової техніки
Сьогодні, 14:20
В Москві ФСБ шукає вихідців з України для звинувачення у «терактах», – розвідка
Сьогодні, 13:50
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні проти педагогів-колаборантів будуть вводити санкції
Сьогодні, 16:43
В умовах війни: як розпочався новий навчальний рік у Волинському медінституті
Сьогодні, 16:23
У Запорізькій області загинув бойовий медик з Луцька Олександр Куля
Сьогодні, 15:58
Росія може залучити до війни проти України ще до 350 тисяч військових, – розвідка
Сьогодні, 15:24
Відбувся черговий обмін: 14 українських захисників повернулися з полону
Сьогодні, 15:01
Схожі новини
Пережив голодомор і Другу світову: історія 93-річного переселенця з Лисичанська, який мешкає на Волині Пережив голодомор і Другу світову: історія 93-річного переселенця з Лисичанська, який мешкає на Волині
01 вересень, 12:20
За незалежність України загинув волинянин Ігор Чоботан За незалежність України загинув волинянин Ігор Чоботан
31 серпень, 17:40
Під час обстрілу шпиталю на Харківщині загинула бойовий медик з Волині Світлана Поліщук Під час обстрілу шпиталю на Харківщині загинула бойовий медик з Волині Світлана Поліщук
31 серпень, 12:22
На Донеччині загинув 42-річний військовий з Волині Сергій Демчук На Донеччині загинув 42-річний військовий з Волині Сергій Демчук
31 серпень, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку затримали водія «під кайфом»
Сьогодні, 17:00
 0
В Україні проти педагогів-колаборантів будуть вводити санкції
Сьогодні, 16:43
 0
В умовах війни: як розпочався новий навчальний рік у Волинському медінституті
Сьогодні, 16:23
 0
У Запорізькій області загинув бойовий медик з Луцька Олександр Куля
Сьогодні, 15:58
 0
Росія може залучити до війни проти України ще до 350 тисяч військових, – розвідка
Сьогодні, 15:24
 0
Медіа
відео
1/8