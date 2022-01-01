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Відбувся черговий обмін: 14 українських захисників повернулися з полону

Відбувся черговий обмін: 14 українських захисників повернулися з полону
У п'ятницю, 2 вересня, на Донеччині між Україною і Росією відбувся черговий обмін військовополоненими. Вдалося повернути з полону 14 українських військових.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

У рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Донецькій області сьогодні відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією.

Додому повернулися 14 українських захисників. Серед них - десятеро з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо – з 30 ОМБР. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року.

Серед звільнених воїнів – офіцер і військовий медик.

Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених Захисників триває.

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Теги: Росія, Україна, війна
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