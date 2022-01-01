Відбувся черговий обмін: 14 українських захисників повернулися з полону





Про це повідомили у



У рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Донецькій області сьогодні відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією.



Додому повернулися 14 українських захисників. Серед них - десятеро з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо – з 30 ОМБР. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року.



Серед звільнених воїнів – офіцер і військовий медик.



Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених Захисників триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 2 вересня, на Донеччині між Україною і Росією відбувся черговий обмін військовополоненими. Вдалося повернути з полону 14 українських військових.Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими У рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Донецькій області сьогодні відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією.Додому повернулися 14 українських захисників. Серед них - десятеро з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо – з 30 ОМБР. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року.Серед звільнених воїнів – офіцер і військовий медик.Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених Захисників триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію