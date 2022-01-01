На Волині судитимуть волинянина за ДТП, в якій загинула мати з дочкою

На Волині судитимуть волинянина за ДТП, в якій загинула мати з дочкою
На Волині судитимуть 21-річного волинянина за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило трьом потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження, а також загибель двох осіб.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

Удень 30 червня 2022 року чоловік рухався автодорогою у місті Нововолинську за кермом автомобіля марки «OPEL VECTRA».

При проїзді нерегульованого перехрестя нерівнозначних доріг він не надав дорогу автомобілю марки «УАЗ 3741» та допустив зіткнення транспортних засобів.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди пасажири його авто – тимчасово переселена з Харківщини 29-річна жінка та її дворічна донька – загинули.

Ще троє потерпілих отримали травми.

Міру покарання водію обере суд.

Зауважимо, що згідно із санкцією ч.3 ст. 286 КК України покаранням за такий злочин є позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Теги: ДТП, Волинь, судитимуть
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