На Волині судитимуть волинянина за ДТП, в якій загинула мати з дочкою
Сьогодні, 14:40
На Волині судитимуть 21-річного волинянина за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило трьом потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження, а також загибель двох осіб.
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Удень 30 червня 2022 року чоловік рухався автодорогою у місті Нововолинську за кермом автомобіля марки «OPEL VECTRA».
При проїзді нерегульованого перехрестя нерівнозначних доріг він не надав дорогу автомобілю марки «УАЗ 3741» та допустив зіткнення транспортних засобів.
У результаті дорожньо-транспортної пригоди пасажири його авто – тимчасово переселена з Харківщини 29-річна жінка та її дворічна донька – загинули.
Ще троє потерпілих отримали травми.
Міру покарання водію обере суд.
Зауважимо, що згідно із санкцією ч.3 ст. 286 КК України покаранням за такий злочин є позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Удень 30 червня 2022 року чоловік рухався автодорогою у місті Нововолинську за кермом автомобіля марки «OPEL VECTRA».
При проїзді нерегульованого перехрестя нерівнозначних доріг він не надав дорогу автомобілю марки «УАЗ 3741» та допустив зіткнення транспортних засобів.
У результаті дорожньо-транспортної пригоди пасажири його авто – тимчасово переселена з Харківщини 29-річна жінка та її дворічна донька – загинули.
Ще троє потерпілих отримали травми.
Міру покарання водію обере суд.
Зауважимо, що згідно із санкцією ч.3 ст. 286 КК України покаранням за такий злочин є позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Сьогодні, 14:40
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