В Криму знову зафіксували перекидання російської військової техніки





Про це



За їхньою інформацією, колону російських військових вантажівок зафіксовано на ділянці траси між селом Фонтан Ленінського району та поворотом на смт Леніне.



а словами очевидців, вантажівки, переважно марки «УРАЛ», їхали в супроводі автомобілів російської державтоінспекції з проблисковими маячками.



27 серпня на Керченському мосту помітили колону автомобілів із російськими військовослужбовцями з «добровольчих батальйонів». Їх перекидають на материкову частину України. Також на мосту в напрямку Криму помітили ешелон із важкою військовою технікою Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Криму на трасі «Таврида» помічено велику колону російської військової техніки, що рухалася від Керченського мосту в бік материкової частини України.Про це Крим.Реалії 1 вересня повідомили очевидці, які передали в редакцію відео.За їхньою інформацією, колону російських військових вантажівок зафіксовано на ділянці траси між селом Фонтан Ленінського району та поворотом на смт Леніне.а словами очевидців, вантажівки, переважно марки «УРАЛ», їхали в супроводі автомобілів російської державтоінспекції з проблисковими маячками.27 серпня на Керченському мосту помітили колону автомобілів із російськими військовослужбовцями з «добровольчих батальйонів». Їх перекидають на материкову частину України. Також на мосту в напрямку Криму помітили ешелон із важкою військовою технікою Росії.

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