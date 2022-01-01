В Криму знову зафіксували перекидання російської військової техніки
Сьогодні, 14:20
У Криму на трасі «Таврида» помічено велику колону російської військової техніки, що рухалася від Керченського мосту в бік материкової частини України.
Про це Крим.Реалії 1 вересня повідомили очевидці, які передали в редакцію відео.
За їхньою інформацією, колону російських військових вантажівок зафіксовано на ділянці траси між селом Фонтан Ленінського району та поворотом на смт Леніне.
а словами очевидців, вантажівки, переважно марки «УРАЛ», їхали в супроводі автомобілів російської державтоінспекції з проблисковими маячками.
27 серпня на Керченському мосту помітили колону автомобілів із російськими військовослужбовцями з «добровольчих батальйонів». Їх перекидають на материкову частину України. Також на мосту в напрямку Криму помітили ешелон із важкою військовою технікою Росії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Крим.Реалії 1 вересня повідомили очевидці, які передали в редакцію відео.
За їхньою інформацією, колону російських військових вантажівок зафіксовано на ділянці траси між селом Фонтан Ленінського району та поворотом на смт Леніне.
а словами очевидців, вантажівки, переважно марки «УРАЛ», їхали в супроводі автомобілів російської державтоінспекції з проблисковими маячками.
27 серпня на Керченському мосту помітили колону автомобілів із російськими військовослужбовцями з «добровольчих батальйонів». Їх перекидають на материкову частину України. Також на мосту в напрямку Криму помітили ешелон із важкою військовою технікою Росії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Ягодині – 50-кілометрова черга: водіїв вантажівок просять використовувати менш завантажені шляхи
Сьогодні, 14:45
В Криму знову зафіксували перекидання російської військової техніки
Сьогодні, 14:20
Медіа