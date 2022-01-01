Дружина воїна ЗСУ передавала РФ інформацію про позиції українських захисників

31-річна мешканка Дніпропетровської області вивідувала у свого чоловіка-військового дані про розташування, зокрема, його позицій ЗСУ на передовій.Про це повідомляє пресслужба СБУ.Інформаторка надавала РФ дані про розташування військових об’єктів і техніки ЗСУ вздовж лінії фронту поблизу Донецької та Запорізької областей.На російську розвідку жінка працювала з травня.Вона пішла на такий крок попри те, що перебуває у шлюбі з військовослужбовцем ЗСУ і вони мають спільного сина. Її чоловік, будучи на східному фронті, регулярно переказував гроші на утримання дитини.Контактною особою був військовослужбовець РФ, який пообіцяв їй російське громадянство та високий рівень життя, якби загарбникам вдалося захопити регіон.Отриману інформацію вона передавала через месенджери для військової розвідки РФ, де її використовували для артилерійських та авіаударів.Зрадницю затримали після чергової передачі даних.