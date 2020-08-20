«Стир перетворився на болото»: лучани просять очистити заплаву річки

«Стир перетворився на болото»: лучани просять очистити заплаву річки
Лучанин Валентин Мамосюк просить очистити водойми в заплаві річки Стир в районі вулиць Гнідавська – Ковельська.

Відповідну петицію він зерєстрував 30 серпня.

За його словами, заплава річки Стир в м. Луцьк була створена з метою забезпечення стратегічним запасом води міста, а також заплава мала послугувати рекреаційною зоною, оскільки в місті немає великих водойм. Крім того, заплава являється великим нерестовищем для риби. Рибальські організації щосезонно проводять зариблення, але ці зусилля тепер марні, тому що рівень мулу вже занадто високий і при меженному (маловоддя) періоді р. Стир риба там існувати не може.

Автор зауважує, що нерест повноцінно не відбувається.

"За останні десятиліття не здійснювалось ніяких робіт по очистці річки. Внаслідок чого Стир перетворився на болото. Вимагаю проведення очисних робіт річки по всій протяжності по місту", - написав він.

До кінця збору підписів залишилося 11 днів. Аби петицію розглянула міськрада, вона повинна набрати 300 голосів.

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Теги: Стир, петиція, очищення заплави річки
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