У Луцьку водійка збила пенсіонера
Сьогодні, 13:00
Учора, 1 вересня, у Луцьку, на вулиці Карпенка-Карого, 33-річна водійка LEXUS допустила наїзд на пішохода.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Пішохід переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
71-річний пенсіонер отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до відділення травматології.
Кримінальне провадження розпочали за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Пішохід переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
71-річний пенсіонер отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до відділення травматології.
Кримінальне провадження розпочали за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Коментарі 1
ЯК БИ ВОДІЙ БУВ НА ТАВРІЇ , МОЖЛИВО І ЙОГО НАКАЗАЛИ , А НА ЛЕКСУСІ , ЦЕ НЕ РІАЛЬНО
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