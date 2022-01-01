У Луцьку водійка збила пенсіонера





Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



Пішохід переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході.



71-річний пенсіонер отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до відділення травматології.



Кримінальне провадження розпочали за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 1 вересня, у Луцьку, на вулиці Карпенка-Карого, 33-річна водійка LEXUS допустила наїзд на пішохода.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Пішохід переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході.71-річний пенсіонер отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до відділення травматології.Кримінальне провадження розпочали за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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