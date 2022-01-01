У Луцьку водійка збила пенсіонера

У Луцьку водійка збила пенсіонера
Учора, 1 вересня, у Луцьку, на вулиці Карпенка-Карого, 33-річна водійка LEXUS допустила наїзд на пішохода.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Пішохід переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

71-річний пенсіонер отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до відділення травматології.

Кримінальне провадження розпочали за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Теги: ДТП, Луцьк
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Коментарі 1
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ЯК БИ ВОДІЙ БУВ НА ТАВРІЇ , МОЖЛИВО І ЙОГО НАКАЗАЛИ , А НА ЛЕКСУСІ , ЦЕ НЕ РІАЛЬНО
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