Волинянку, яка виправдовувала «рускій мір», взяли під варту

Волинянку, яка виправдовувала «рускій мір», взяли під варту
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури слідчі УСБУ в області повідомили мешканці міста Володимира про підозру у розповсюдженні публічних закликів до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, матеріалів, у яких міститься виправдовування й визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України, а також в умисних діях, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.

Слідство з’ясувало, що жінка з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і до моменту її викриття систематично поширювала у забороненій законодавством російській соціальній мережі, в обхід встановлених обмежень, агітаційні публікації із наративами «руского міра».

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як стало відомо Інформаційному агентству ВолиньPost з власних джерел, жінка, яка виправдовувала "рускій мір", зараз знаходиться в лікарні із серцевим нападом.

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Теги: Волинь, прокуратура, суд, волинянка, "рускій мір"
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