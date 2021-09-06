«Волинська Голландія» відкриває осінній сезон. ФОТО

«Волинська Голландія» відкриває осінній сезон. ФОТО
Тюльпанове поле «Волинська Голландія», розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, цієї осені знову відкриється.

Про це інформують організатори.

Поле діятиме з 9 до 18 вересня.

"Зустрічаємо тебе, чарівна осінь з надією, що наша перемога близько і настане мир на нашій вільній землі! А поки щедра осінь дарує нам своє тепло, ми запрошуємо вас помилуватися яскравими барвами квітучого поля у Волинській Голландії.

Тисячі лілій, гладіолусів, айстр і хризантем розквітають на нашому полі і чекають Вас в гості", - йдеться у повідомленні.
«Волинська Голландія» відкриває осінній сезон. ФОТО
«Волинська Голландія» відкриває осінній сезон. ФОТО

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Теги: Волинська Голландія, квітковий фестиваль, квіти, осінь
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