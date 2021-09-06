«Волинська Голландія» відкриває осінній сезон. ФОТО
Сьогодні, 12:21
Тюльпанове поле «Волинська Голландія», розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, цієї осені знову відкриється.
Про це інформують організатори.
Поле діятиме з 9 до 18 вересня.
"Зустрічаємо тебе, чарівна осінь з надією, що наша перемога близько і настане мир на нашій вільній землі! А поки щедра осінь дарує нам своє тепло, ми запрошуємо вас помилуватися яскравими барвами квітучого поля у Волинській Голландії.
Тисячі лілій, гладіолусів, айстр і хризантем розквітають на нашому полі і чекають Вас в гості", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформують організатори.
Поле діятиме з 9 до 18 вересня.
"Зустрічаємо тебе, чарівна осінь з надією, що наша перемога близько і настане мир на нашій вільній землі! А поки щедра осінь дарує нам своє тепло, ми запрошуємо вас помилуватися яскравими барвами квітучого поля у Волинській Голландії.
Тисячі лілій, гладіолусів, айстр і хризантем розквітають на нашому полі і чекають Вас в гості", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Волинська Голландія» відкриває осінній сезон. ФОТО
Сьогодні, 12:21
За місяць на Волині у 18 людей виявили хворобу Лайма
Сьогодні, 11:59
За добу ЗСУ знищили п'ять складів боєприпасів окупантів
Сьогодні, 11:45
Волинський веслувальник вийшов у фінал Чемпіонату світу
Сьогодні, 11:33
Медіа