«Волинська Голландія» відкриває осінній сезон. ФОТО





Про це



Поле діятиме з 9 до 18 вересня.



"Зустрічаємо тебе, чарівна осінь з надією, що наша перемога близько і настане мир на нашій вільній землі! А поки щедра осінь дарує нам своє тепло, ми запрошуємо вас помилуватися яскравими барвами квітучого поля у Волинській Голландії.



Тисячі лілій, гладіолусів, айстр і хризантем розквітають на нашому полі і чекають Вас в гості", - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тюльпанове поле «Волинська Голландія», розташоване на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, цієї осені знову відкриється.Про це інформують організатори.Поле діятиме з 9 до 18 вересня."Зустрічаємо тебе, чарівна осінь з надією, що наша перемога близько і настане мир на нашій вільній землі! А поки щедра осінь дарує нам своє тепло, ми запрошуємо вас помилуватися яскравими барвами квітучого поля у Волинській Голландії.Тисячі лілій, гладіолусів, айстр і хризантем розквітають на нашому полі і чекають Вас в гості", - йдеться у повідомленні.

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