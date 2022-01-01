«Вагнерівці» готують найманців Лукашенка до диверсій в Україні, – ЗМІ

Лукашенка з "ГардСервіс" до диверсій на території України, привезли форму українських військових – піксельний хакі.



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Журналістам вдалося дізнатися про роботу такого тренувального табору. За повідомленням ЗМІ, "вагнерівці" тренують білоруських бійців вже місяць.



Приватне охоронне підприємство "ГардСервіс", пов'язане з режимом Лукашенка, з'явилося в червні 2020 року – незадовго до президентських виборів в Білорусі і протестів,що слідували за ними. Співробітникам організації "указом" диктатора дозволили застосовувати вогнепальну зброю.



"Вагнерівці" проводять заняття з інженерної та вогнепальної підготовки, тактичної медицини. Їм роздали ручні протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети і кулемети Калашникова. На територію України найманців планують закидати у складі ДРГ", - йдеться в матеріалі.



З 8 по 14 вересня на кордонах північних областей України заплановані спільні навчання армій РФ, Білорусі та інших країн ОДКБ.



Росіяни не відмовилися від намірів захопити Донбас, тепер вони хочуть вийти на адмінмежу Донецької області до 15 вересня.



На сході ЗС РФ зосередили основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення. Також противник веде бої, щоб не втратити логістичні маршрути у Харківській області.



Разом з тим на півдні продовжується контрнаступ ЗСУ. За добу було підтверджено ліквідацію понад 100 окупантів. На Південнобузькому напрямку був відбитий штурм росіян поблизу Потьомкиного.



У зв’язку з великими втратами, зокрема регулярним знищенням логістичних шляхів, Росія перекидає через понтони в Херсонську область додаткову техніку й особовий склад.



З’явилась інформація, що росіяни перегруповуються та перекидають додаткові війська на Донбас та в Запорізьку область – для відновлення наступу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Члени путінської ПВК "Вагнер" готують найманцівз "ГардСервіс" до диверсій на території України, привезли форму українських військових – піксельний хакі.Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Telegram-канал "Можем объяснить".Журналістам вдалося дізнатися про роботу такого тренувального табору. За повідомленням ЗМІ, "вагнерівці" тренують білоруських бійців вже місяць.Приватне охоронне підприємство "ГардСервіс", пов'язане з режимом Лукашенка, з'явилося в червні 2020 року – незадовго до президентських виборів в Білорусі і протестів,що слідували за ними. Співробітникам організації "указом" диктатора дозволили застосовувати вогнепальну зброю."Вагнерівці" проводять заняття з інженерної та вогнепальної підготовки, тактичної медицини. Їм роздали ручні протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети і кулемети Калашникова. На територію України найманців планують закидати у складі ДРГ", - йдеться в матеріалі.З 8 по 14 вересня на кордонах північних областей України заплановані спільні навчання армій РФ, Білорусі та інших країн ОДКБ.Росіяни не відмовилися від намірів захопити Донбас, тепер вони хочуть вийти на адмінмежу Донецької області до 15 вересня.На сході ЗС РФ зосередили основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення. Також противник веде бої, щоб не втратити логістичні маршрути у Харківській області.Разом з тим на півдні продовжується контрнаступ ЗСУ. За добу було підтверджено ліквідацію понад 100 окупантів. На Південнобузькому напрямку був відбитий штурм росіян поблизу Потьомкиного.У зв’язку з великими втратами, зокрема регулярним знищенням логістичних шляхів, Росія перекидає через понтони в Херсонську область додаткову техніку й особовий склад.З’явилась інформація, що росіяни перегруповуються та перекидають додаткові війська на Донбас та в Запорізьку область – для відновлення наступу.

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