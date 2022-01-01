За добу ЗСУ знищили п'ять складів боєприпасів окупантів





Про це



"Встановлено, що за підсумками бойового дня ворожі сили зменшились на 102 рашисти, 6 танків, гаубицю "Мста-Б", реактивну систему залпового вогню "Град", мобільний 120-ти мм міномет, 8 одиниць авто-бронетехніки. Знищено 5 складів боєприпасів в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.



Уражено пункт управління безпілотниками в районі Правдиного та поромна переправа біля Козацького", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За добу 1 вересня на південному напрямку українські захисники знищили п'ять складів боєприпасів російських окупантів.Про це йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь"."Встановлено, що за підсумками бойового дня ворожі сили зменшились на 102 рашисти, 6 танків, гаубицю "Мста-Б", реактивну систему залпового вогню "Град", мобільний 120-ти мм міномет, 8 одиниць авто-бронетехніки. Знищено 5 складів боєприпасів в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.Уражено пункт управління безпілотниками в районі Правдиного та поромна переправа біля Козацького", - йдеться у повідомленні.

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