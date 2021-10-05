Волинський веслувальник вийшов у фінал Чемпіонату світу

Волинський веслувальник вийшов у фінал Чемпіонату світу
Веслувальник із Ковеля Павло Борсук у парі з Артемом Четвертаком вийшов у фінал чемпіонату світу серед юніорів та молоді до 23 років.

Про це пише Спорт на районі.

Павло Борсук змагається у категорії молодь на дистанції С-2 1000 м.

Фінал волинського веслувальника відбудеться 3 вересня об 11.35.

Загалом Україну на цих змаганнях представляє 44 спортсмени. Від Волині, крім Павла Борсука, також виступатиме Роман Гончарук.

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Теги: веслування, ЧС, Павло Борсук, Ковель, фіналіст
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