Волинський веслувальник вийшов у фінал Чемпіонату світу
Сьогодні, 11:33
Веслувальник із Ковеля Павло Борсук у парі з Артемом Четвертаком вийшов у фінал чемпіонату світу серед юніорів та молоді до 23 років.
Про це пише Спорт на районі.
Павло Борсук змагається у категорії молодь на дистанції С-2 1000 м.
Фінал волинського веслувальника відбудеться 3 вересня об 11.35.
Загалом Україну на цих змаганнях представляє 44 спортсмени. Від Волині, крім Павла Борсука, також виступатиме Роман Гончарук.
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Про це пише Спорт на районі.
Павло Борсук змагається у категорії молодь на дистанції С-2 1000 м.
Фінал волинського веслувальника відбудеться 3 вересня об 11.35.
Загалом Україну на цих змаганнях представляє 44 спортсмени. Від Волині, крім Павла Борсука, також виступатиме Роман Гончарук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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