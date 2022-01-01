Через «Устилуг» 5 вересня призупинять на три години пропуск та митне оформлення транспортних засобів

Через «Устилуг» 5 вересня призупинять на три години пропуск та митне оформлення транспортних засобів
5 вересня 2022 року з 9.00 до 12.00 у пункті пропуску "Устилуг" з української сторони триватимуть ремонтні роботи інженерного обладнання, що вимагає відключення від електроживлення.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Тому пропуск та митне оформлення усіх транспортних засобів в обох напрямках (виїзду чи в'їзду в Україну) у цей проміжок часу будуть призупинені.

"Просимо врахувати інформацію під час планування поїздок і сподіваємось на розуміння. Для тих, кому конче треба саме зранку у понеділок: найближчий на українсько-польському кордоні пункт пропуску в Угринові Львівської області теж призначений для перетину автотранспортом загальною масою до 7,5 тонн і розташований за близько 50 км від Устилуга", - наголошують на митниці.

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Теги: Волинська митниця
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