Через «Устилуг» 5 вересня призупинять на три години пропуск та митне оформлення транспортних засобів
Сьогодні, 11:15
5 вересня 2022 року з 9.00 до 12.00 у пункті пропуску "Устилуг" з української сторони триватимуть ремонтні роботи інженерного обладнання, що вимагає відключення від електроживлення.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Тому пропуск та митне оформлення усіх транспортних засобів в обох напрямках (виїзду чи в'їзду в Україну) у цей проміжок часу будуть призупинені.
"Просимо врахувати інформацію під час планування поїздок і сподіваємось на розуміння. Для тих, кому конче треба саме зранку у понеділок: найближчий на українсько-польському кордоні пункт пропуску в Угринові Львівської області теж призначений для перетину автотранспортом загальною масою до 7,5 тонн і розташований за близько 50 км від Устилуга", - наголошують на митниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Тому пропуск та митне оформлення усіх транспортних засобів в обох напрямках (виїзду чи в'їзду в Україну) у цей проміжок часу будуть призупинені.
"Просимо врахувати інформацію під час планування поїздок і сподіваємось на розуміння. Для тих, кому конче треба саме зранку у понеділок: найближчий на українсько-польському кордоні пункт пропуску в Угринові Львівської області теж призначений для перетину автотранспортом загальною масою до 7,5 тонн і розташований за близько 50 км від Устилуга", - наголошують на митниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
За добу ЗСУ знищили п'ять складів боєприпасів окупантів
Сьогодні, 11:45
Волинський веслувальник вийшов у фінал Чемпіонату світу
Сьогодні, 11:33
Через «Устилуг» 5 вересня призупинять на три години пропуск та митне оформлення транспортних засобів
Сьогодні, 11:15
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 11:07
На Волині втопився пенсіонер
Сьогодні, 10:54
Медіа