На Волині втопився пенсіонер





Про це інформують у пресслужбі рятувальників.



Зазначають, що того дня о 16:47 працівники групи водолазно-рятувальних робіт міста Луцька підійняли з водойми у селі Озері Ківерцівської міської громади тіло 60-річного місцевого жителя.



Обставини загибелі людини встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 вересня на Волині втопився чоловік.Про це інформують у пресслужбі рятувальників.Зазначають, що того дня о 16:47 працівники групи водолазно-рятувальних робіт міста Луцька підійняли з водойми у селі Озері Ківерцівської міської громади тіло 60-річного місцевого жителя.Обставини загибелі людини встановлюються.

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