На Волині втопився пенсіонер
Сьогодні, 10:54
1 вересня на Волині втопився чоловік.
Про це інформують у пресслужбі рятувальників.
Зазначають, що того дня о 16:47 працівники групи водолазно-рятувальних робіт міста Луцька підійняли з водойми у селі Озері Ківерцівської міської громади тіло 60-річного місцевого жителя.
Обставини загибелі людини встановлюються.
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Про це інформують у пресслужбі рятувальників.
Зазначають, що того дня о 16:47 працівники групи водолазно-рятувальних робіт міста Луцька підійняли з водойми у селі Озері Ківерцівської міської громади тіло 60-річного місцевого жителя.
Обставини загибелі людини встановлюються.
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