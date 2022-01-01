На Волині втопився пенсіонер

На Волині втопився пенсіонер
1 вересня на Волині втопився чоловік.

Про це інформують у пресслужбі рятувальників.

Зазначають, що того дня о 16:47 працівники групи водолазно-рятувальних робіт міста Луцька підійняли з водойми у селі Озері Ківерцівської міської громади тіло 60-річного місцевого жителя.

Обставини загибелі людини встановлюються.

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Теги: потопельник, Ківерці
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