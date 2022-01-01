Росіяни брешуть місії МАГАТЕ, спотворюючи факти, які свідчать про їхні обстріли Запорізької АЕС, – Енергоатом





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Російські окупанти докладають максимум зусиль, щоб не дати місії Міжнародного агентства з атомної енергії можливості ознайомитися з реальним станом справ на Запорізькій АЕС. Вони поширюють маніпулятивну та брехливу інформацію про цей візит.



Мовою фактів:



Переважна більшість «ЗМІ з усього світу», які вчора приїхали на станцію, – це російські пропагандисти. Автобуси з українськими та іноземними журналістами, які намагалися потрапити на Запорізьку АЕС разом з місією МАГАТЕ через територію України, рашисти не пропустили на блокпості.



Окупанти брешуть, спотворюють факти і докази, що свідчать про їхні обстріли станції, а також наслідки пошкоджень інфраструктури ЗАЕС. Прогнозовано звинувачують ЗСУ.



Військові вантажівки, які в порушення усіх вимог пожежної безпеки перебувають у машинних залах енергоблоків, рашисти представили експертам МАГАТЕ як техніку військ хімічного захисту. Всі створені ними порушення ядерної та радіаційної безпеки вони намагаються заховати у брехні та маніпуляціях.



Рашисти не пустили місію в кризовий центр ЗАЕС, де зараз перебувають російські військові, яких не повинні були бачити представники МАГАТЕ. Тобто частину озброєних російських окупантів на атомній станції просто «заховали».



Місії «презентували» заздалегідь сплановане та зрежисоване шоу, як нібито «мешканці Енергодару скаржаться на обстріли ВСУ». А точніше – розповідають про обстріли, які загарбники наполегливо приписують українським захисникам.



Загарбники навмисно заглушили мобільний зв‘язок та інтернет в Енергодарі, щоб не дати можливості передавати фото та відео із ЗАЕС та її міста-супутника.



До роботи на Запорізькій АЕС рашисти допустили лише оперативний персонал та суттєво обмежили перебування людей на маршрутах руху членів делегації МАГАТЕ.



"Розуміємо, що у цих умовах МАГАТЕ буде важко дати об‘єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС. Натомість наголошуємо, що виконати всі рекомендації місії з відновлення на станції ядерної та радіаційної безпеки неможливо, поки вона перебуває під контролем російських окупаційних військ", - зазначають в Енергоатомі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рашисти брешуть, маніпулюють та спотворюють реальний стан справ на Запорізькій АЕС й розповсюджують лише вигідну їм інформацію про візит місії МАГАТЕ.Про це повідомляє Енергоатом Російські окупанти докладають максимум зусиль, щоб не дати місії Міжнародного агентства з атомної енергії можливості ознайомитися з реальним станом справ на Запорізькій АЕС. Вони поширюють маніпулятивну та брехливу інформацію про цей візит.Мовою фактів:Переважна більшість «ЗМІ з усього світу», які вчора приїхали на станцію, – це російські пропагандисти. Автобуси з українськими та іноземними журналістами, які намагалися потрапити на Запорізьку АЕС разом з місією МАГАТЕ через територію України, рашисти не пропустили на блокпості.Окупанти брешуть, спотворюють факти і докази, що свідчать про їхні обстріли станції, а також наслідки пошкоджень інфраструктури ЗАЕС. Прогнозовано звинувачують ЗСУ.Військові вантажівки, які в порушення усіх вимог пожежної безпеки перебувають у машинних залах енергоблоків, рашисти представили експертам МАГАТЕ як техніку військ хімічного захисту. Всі створені ними порушення ядерної та радіаційної безпеки вони намагаються заховати у брехні та маніпуляціях.Рашисти не пустили місію в кризовий центр ЗАЕС, де зараз перебувають російські військові, яких не повинні були бачити представники МАГАТЕ. Тобто частину озброєних російських окупантів на атомній станції просто «заховали».Місії «презентували» заздалегідь сплановане та зрежисоване шоу, як нібито «мешканці Енергодару скаржаться на обстріли ВСУ». А точніше – розповідають про обстріли, які загарбники наполегливо приписують українським захисникам.Загарбники навмисно заглушили мобільний зв‘язок та інтернет в Енергодарі, щоб не дати можливості передавати фото та відео із ЗАЕС та її міста-супутника.До роботи на Запорізькій АЕС рашисти допустили лише оперативний персонал та суттєво обмежили перебування людей на маршрутах руху членів делегації МАГАТЕ."Розуміємо, що у цих умовах МАГАТЕ буде важко дати об‘єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС. Натомість наголошуємо, що виконати всі рекомендації місії з відновлення на станції ядерної та радіаційної безпеки неможливо, поки вона перебуває під контролем російських окупаційних військ", - зазначають в Енергоатомі.

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