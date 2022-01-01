 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росіяни брешуть місії МАГАТЕ, спотворюючи факти, які свідчать про їхні обстріли Запорізької АЕС, – Енергоатом

Росіяни брешуть місії МАГАТЕ, спотворюючи факти, які свідчать про їхні обстріли Запорізької АЕС, – Енергоатом
Рашисти брешуть, маніпулюють та спотворюють реальний стан справ на Запорізькій АЕС й розповсюджують лише вигідну їм інформацію про візит місії МАГАТЕ.

Про це повідомляє Енергоатом.

Російські окупанти докладають максимум зусиль, щоб не дати місії Міжнародного агентства з атомної енергії можливості ознайомитися з реальним станом справ на Запорізькій АЕС. Вони поширюють маніпулятивну та брехливу інформацію про цей візит.

Мовою фактів:

Переважна більшість «ЗМІ з усього світу», які вчора приїхали на станцію, – це російські пропагандисти. Автобуси з українськими та іноземними журналістами, які намагалися потрапити на Запорізьку АЕС разом з місією МАГАТЕ через територію України, рашисти не пропустили на блокпості.

Окупанти брешуть, спотворюють факти і докази, що свідчать про їхні обстріли станції, а також наслідки пошкоджень інфраструктури ЗАЕС. Прогнозовано звинувачують ЗСУ.

Військові вантажівки, які в порушення усіх вимог пожежної безпеки перебувають у машинних залах енергоблоків, рашисти представили експертам МАГАТЕ як техніку військ хімічного захисту. Всі створені ними порушення ядерної та радіаційної безпеки вони намагаються заховати у брехні та маніпуляціях.

Рашисти не пустили місію в кризовий центр ЗАЕС, де зараз перебувають російські військові, яких не повинні були бачити представники МАГАТЕ. Тобто частину озброєних російських окупантів на атомній станції просто «заховали».

Місії «презентували» заздалегідь сплановане та зрежисоване шоу, як нібито «мешканці Енергодару скаржаться на обстріли ВСУ». А точніше – розповідають про обстріли, які загарбники наполегливо приписують українським захисникам.

Загарбники навмисно заглушили мобільний зв‘язок та інтернет в Енергодарі, щоб не дати можливості передавати фото та відео із ЗАЕС та її міста-супутника.

До роботи на Запорізькій АЕС рашисти допустили лише оперативний персонал та суттєво обмежили перебування людей на маршрутах руху членів делегації МАГАТЕ.

"Розуміємо, що у цих умовах МАГАТЕ буде важко дати об‘єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС. Натомість наголошуємо, що виконати всі рекомендації місії з відновлення на станції ядерної та радіаційної безпеки неможливо, поки вона перебуває під контролем російських окупаційних військ", - зазначають в Енергоатомі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія втратила на війні майже 49 тисяч військових та 2000 танків
Сьогодні, 10:13
ISW прогнозує створення Путіним нових сил для наступу на Україну восени і взимку
Сьогодні, 09:44
Росіяни наступають на двох напрямках: ситуація на фронті зранку 2 вересня
Сьогодні, 09:13
Лукашенко за війну РФ проти України, але Білорусь в бій не поведе
01 вересень, 15:33
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині втопився пенсіонер
Сьогодні, 10:54
Росіяни брешуть місії МАГАТЕ, спотворюючи факти, які свідчать про їхні обстріли Запорізької АЕС, – Енергоатом
Сьогодні, 10:25
Росія втратила на війні майже 49 тисяч військових та 2000 танків
Сьогодні, 10:13
Смачніше, ніж у ресторані: у Луцьку з’явилася унікальна вуджарня «М'ясо&Дим»*
Сьогодні, 10:10
ISW прогнозує створення Путіним нових сил для наступу на Україну восени і взимку
Сьогодні, 09:44
Схожі новини
Росія втратила на війні майже 49 тисяч військових та 2000 танків Росія втратила на війні майже 49 тисяч військових та 2000 танків
Сьогодні, 10:13
ISW прогнозує створення Путіним нових сил для наступу на Україну восени і взимку ISW прогнозує створення Путіним нових сил для наступу на Україну восени і взимку
Сьогодні, 09:44
Росіяни наступають на двох напрямках: ситуація на фронті зранку 2 вересня Росіяни наступають на двох напрямках: ситуація на фронті зранку 2 вересня
Сьогодні, 09:13
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 1 вересня Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 1 вересня
01 вересень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині втопився пенсіонер
Сьогодні, 10:54
 0
Росіяни брешуть місії МАГАТЕ, спотворюючи факти, які свідчать про їхні обстріли Запорізької АЕС, – Енергоатом
Сьогодні, 10:25
 0
Росія втратила на війні майже 49 тисяч військових та 2000 танків
Сьогодні, 10:13
 0
Смачніше, ніж у ресторані: у Луцьку з’явилася унікальна вуджарня «М'ясо&Дим»*
Сьогодні, 10:10
 0
ISW прогнозує створення Путіним нових сил для наступу на Україну восени і взимку
Сьогодні, 09:44
 0
Медіа
відео
1/8