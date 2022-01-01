Росія втратила на війні майже 49 тисяч військових та 2000 танків





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 2.09 орієнтовно склали:



особового складу – близько 48 700 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 009 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 366 (+21) од,

артилерійських систем – 1 126 (+11) од,

РСЗВ – 289 (+2) од,

засобів ППО – 153 (+0 од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 205 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853 (+2) од,

крилатих ракет – 198 (+2) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 247 (+8) од,

спеціальної техніки – 105 (+1) од.



Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Втрати окупантів на війні в Україні становлять 48 700 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 2.09 орієнтовно склали:особового складу – близько 48 700 (+350) осіб ліквідовано,танків ‒ 2 009 (+12) од,бойових броньованих машин ‒ 4 366 (+21) од,артилерійських систем – 1 126 (+11) од,РСЗВ – 289 (+2) од,засобів ППО – 153 (+0 од,літаків – 234 (+0) од,гелікоптерів – 205 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853 (+2) од,крилатих ракет – 198 (+2) од,кораблів/катерів – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3 247 (+8) од,спеціальної техніки – 105 (+1) од.Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

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