Росія втратила на війні майже 49 тисяч військових та 2000 танків
Сьогодні, 10:13
Втрати окупантів на війні в Україні становлять 48 700 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 2.09 орієнтовно склали:
особового складу – близько 48 700 (+350) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2 009 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 366 (+21) од,
артилерійських систем – 1 126 (+11) од,
РСЗВ – 289 (+2) од,
засобів ППО – 153 (+0 од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 205 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853 (+2) од,
крилатих ракет – 198 (+2) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 247 (+8) од,
спеціальної техніки – 105 (+1) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 2.09 орієнтовно склали:
особового складу – близько 48 700 (+350) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2 009 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 366 (+21) од,
артилерійських систем – 1 126 (+11) од,
РСЗВ – 289 (+2) од,
засобів ППО – 153 (+0 од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 205 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853 (+2) од,
крилатих ракет – 198 (+2) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 247 (+8) од,
спеціальної техніки – 105 (+1) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.
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