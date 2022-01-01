 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росія втратила на війні майже 49 тисяч військових та 2000 танків

Росія втратила на війні майже 49 тисяч військових та 2000 танків
Втрати окупантів на війні в Україні становлять 48 700 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 2.09 орієнтовно склали:

особового складу – близько 48 700 (+350) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2 009 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 366 (+21) од,
артилерійських систем – 1 126 (+11) од,
РСЗВ – 289 (+2) од,
засобів ППО – 153 (+0 од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 205 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853 (+2) од,
крилатих ракет – 198 (+2) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 247 (+8) од,
спеціальної техніки – 105 (+1) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росіяни брешуть місії МАГАТЕ, спотворюючи факти, які свідчать про їхні обстріли Запорізької АЕС, – Енергоатом
Сьогодні, 10:25
ISW прогнозує створення Путіним нових сил для наступу на Україну восени і взимку
Сьогодні, 09:44
Росіяни наступають на двох напрямках: ситуація на фронті зранку 2 вересня
Сьогодні, 09:13
Лукашенко за війну РФ проти України, але Білорусь в бій не поведе
01 вересень, 15:33
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині втопився пенсіонер
Сьогодні, 10:54
Росіяни брешуть місії МАГАТЕ, спотворюючи факти, які свідчать про їхні обстріли Запорізької АЕС, – Енергоатом
Сьогодні, 10:25
Росія втратила на війні майже 49 тисяч військових та 2000 танків
Сьогодні, 10:13
Смачніше, ніж у ресторані: у Луцьку з’явилася унікальна вуджарня «М'ясо&Дим»*
Сьогодні, 10:10
ISW прогнозує створення Путіним нових сил для наступу на Україну восени і взимку
Сьогодні, 09:44
Схожі новини
Росіяни брешуть місії МАГАТЕ, спотворюючи факти, які свідчать про їхні обстріли Запорізької АЕС, – Енергоатом Росіяни брешуть місії МАГАТЕ, спотворюючи факти, які свідчать про їхні обстріли Запорізької АЕС, – Енергоатом
Сьогодні, 10:25
ISW прогнозує створення Путіним нових сил для наступу на Україну восени і взимку ISW прогнозує створення Путіним нових сил для наступу на Україну восени і взимку
Сьогодні, 09:44
Росіяни наступають на двох напрямках: ситуація на фронті зранку 2 вересня Росіяни наступають на двох напрямках: ситуація на фронті зранку 2 вересня
Сьогодні, 09:13
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 1 вересня Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 1 вересня
01 вересень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині втопився пенсіонер
Сьогодні, 10:54
 0
Росіяни брешуть місії МАГАТЕ, спотворюючи факти, які свідчать про їхні обстріли Запорізької АЕС, – Енергоатом
Сьогодні, 10:25
 0
Росія втратила на війні майже 49 тисяч військових та 2000 танків
Сьогодні, 10:13
 0
Смачніше, ніж у ресторані: у Луцьку з’явилася унікальна вуджарня «М'ясо&Дим»*
Сьогодні, 10:10
 0
ISW прогнозує створення Путіним нових сил для наступу на Україну восени і взимку
Сьогодні, 09:44
 0
Медіа
відео
1/8