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ISW прогнозує створення Путіним нових сил для наступу на Україну восени і взимку

ISW прогнозує створення Путіним нових сил для наступу на Україну восени і взимку
Керівництво Росії, імовірно, готується до створення нових сил для посилення наступу на Україну восени і взимку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише УНІАН.

Експерти вказують, що заява Путіна плани ліквідувати в Україні "антиросійський анклав", а також повторення старої агресивної риторики щодо українців свідчить про те, що російський президент не відмовився від своїх максималістських намірів захопити всю країну.

"(Заява), імовірно, спрямована на те, щоб створити інформаційні умови для заклику до подальших зусиль Росії і створення сил восени і взимку цього року", - вважають аналітики.

Водночас захоплення Донбасу до 15 вересня експерти вважають малоймовірним. Окупація регіону потрібна російському командуванню тільки для того, щоб підняти бойовий дух загарбницьких військ.

В Інституті вказують, що після захоплення Лисичанська російська армія досягла незначних успіхів навколо Авдіївки, після чого просування окупантів застопорилось.

Росіяни зосередилися на захопленні Донбасу, тепер вони хочуть вийти на адмінмежу Донецької області до 15 вересня.

Українські захисники відбили всі штурми ворога на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Разом з тим на півдні продовжується контрнаступ ЗСУ. За добу було підтверджено ліквідацію понад 100 окупантів.

У зв’язку з великими втратами, зокрема регулярним знищенням логістичних шляхів, Росія перекидає через понтони в Херсонську область додаткову техніку й особовий склад.

З’явилась інформація, що росіяни перегруповуються та перекидають додаткові війська на Донбас та в Запорізьку область – для відновлення наступу.

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Теги: Росія, Україна, війна
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