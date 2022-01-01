Курс валют у Луцьку 2 вересня
Сьогодні, 09:32
2 вересня готівковий курс долара становить 40.50, продають його за 40.64.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.13, а продають - за 40.41.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,55, а купують - за 8,35.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.13, а продають - за 40.41.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,55, а купують - за 8,35.
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