Курс валют у Луцьку 2 вересня

Курс валют у Луцьку 2 вересня
2 вересня готівковий курс долара становить 40.50, продають його за 40.64.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40.13, а продають - за 40.41.

Щодо польського злотого, то його продають за 8,55, а купують - за 8,35.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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