Курс валют у Луцьку 2 вересня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.13, а продають - за 40.41.



Щодо польського злотого, то його продають за 8,55, а купують - за 8,35.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 вересня готівковий курс долара становить 40.50, продають його за 40.64.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 40.13, а продають - за 40.41.Щодо польського злотого, то його продають за 8,55, а купують - за 8,35.

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