На дорогах Волині «заклеюють» тріщини, щоб уникнути руйнувань. ФОТО

На дорогах Волині «заклеюють» тріщини, щоб уникнути руйнувань. ФОТО
На Волині дорожники запобігають руйнуванню дорожнього покриття на волинських автошляхах та заливають тріщини на трасах.

При експлуатації автошляхів на дорожньому покритті утворюються поздовжні та поперечні тріщини. Вода, яка просочується через такі деформації, призводить до подальшого руйнування дороги. Аби запобігти цьому і продовжити термін служби дорожнього покриття проводимо роботи з заливки тріщин. На сьогодні їх ліквідовано 43 828 погонних метрів, - повідомляють у Службі автомобільних доріг Волинської області.

Зокрема, працівники підрядного підприємства ТОВ "Експодор" загерметизували поздовжні тріщини на відтинку Терешківці – Гірка Полонка автошляху Н-17 Львів – Радехів – Луцьк.
На дорогах Волині «заклеюють» тріщини, щоб уникнути руйнувань. ФОТО

Підрядником ТзОВ «Луцькавтодор такі роботи виконано ще на двох автодорогах державного значення:
М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) між населеними пунктами Прилуцьке та Липини;
Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне на ділянці Луцьк – межа з Рівненською областю.
На дорогах Волині «заклеюють» тріщини, щоб уникнути руйнувань. ФОТО
На дорогах Волині «заклеюють» тріщини, щоб уникнути руйнувань. ФОТО

На цих відтинках автошляхів М-19 та Н-22 цьогоріч планували розпочати дорожньо-ремонтні роботи капітального характеру, та плани змінила війна. Оскільки на зношеному дорожньому покритті неминуче подальше утворення різного роду деформацій, завдання дорожників вчасно виявляти та усувати їх, проте, наразі лише в рамках робіт з експлуатаційного утримання доріг.

На дорогах Волині «заклеюють» тріщини, щоб уникнути руйнувань. ФОТО

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Теги: Волинь, ремонт, дорога
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