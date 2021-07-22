В Україні з’явився чат-бот, який підказуватиме, що робити під час хімічної атаки чи аварії

В Україні створили чат-бот, який буде підказувати порядок дій в разі хімічної атаки чи аварії.Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.Представники Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки створили чатбот «Хімічна (не)Безпека! Як Діяти» аби у випадку хімічної атаки чи техногенної аварії українці могли швидко і правильно реагувати.▪️ дізнатися про різні хімічні речовини та навчитися їх розрізняти;▪️ виявити ознаки хімічної атаки;▪️ отримати алгоритм дій у разі небезпеки;▪️ проконтролювати стан домашньої аптечки.- Майте чатбот під рукою- Прогляньте його, щоби зрозуміти структуру- Поділіться чатботом з рідними, друзями, колегамиПроєкт створено за підтримки програми «Український фонд швидкого реагування», яку втілює IREX за підтримки Державного департаменту США та з допомогою ГО «Асоціація психологічного консультування та травмотерапії».Встановити чат-бот можна