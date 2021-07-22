В Україні з’явився чат-бот, який підказуватиме, що робити під час хімічної атаки чи аварії

В Україні з’явився чат-бот, який підказуватиме, що робити під час хімічної атаки чи аварії
В Україні створили чат-бот, який буде підказувати порядок дій в разі хімічної атаки чи аварії.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Представники Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки створили чатбот «Хімічна (не)Безпека! Як Діяти» аби у випадку хімічної атаки чи техногенної аварії українці могли швидко і правильно реагувати.

Чатбот допоможе:

▪️ дізнатися про різні хімічні речовини та навчитися їх розрізняти;
▪️ виявити ознаки хімічної атаки;
▪️ отримати алгоритм дій у разі небезпеки;
▪️ проконтролювати стан домашньої аптечки.

Що робити?

- Майте чатбот під рукою
- Прогляньте його, щоби зрозуміти структуру
- Поділіться чатботом з рідними, друзями, колегами

Проєкт створено за підтримки програми «Український фонд швидкого реагування», яку втілює IREX за підтримки Державного департаменту США та з допомогою ГО «Асоціація психологічного консультування та травмотерапії».

Встановити чат-бот можна ТУТ.

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Теги: чат-бот, технології, Україна
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