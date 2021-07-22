В Україні з’явився чат-бот, який підказуватиме, що робити під час хімічної атаки чи аварії
Сьогодні, 06:31
В Україні створили чат-бот, який буде підказувати порядок дій в разі хімічної атаки чи аварії.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Представники Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки створили чатбот «Хімічна (не)Безпека! Як Діяти» аби у випадку хімічної атаки чи техногенної аварії українці могли швидко і правильно реагувати.
Чатбот допоможе:
▪️ дізнатися про різні хімічні речовини та навчитися їх розрізняти;
▪️ виявити ознаки хімічної атаки;
▪️ отримати алгоритм дій у разі небезпеки;
▪️ проконтролювати стан домашньої аптечки.
Що робити?
- Майте чатбот під рукою
- Прогляньте його, щоби зрозуміти структуру
- Поділіться чатботом з рідними, друзями, колегами
Проєкт створено за підтримки програми «Український фонд швидкого реагування», яку втілює IREX за підтримки Державного департаменту США та з допомогою ГО «Асоціація психологічного консультування та травмотерапії».
Встановити чат-бот можна ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Представники Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки створили чатбот «Хімічна (не)Безпека! Як Діяти» аби у випадку хімічної атаки чи техногенної аварії українці могли швидко і правильно реагувати.
Чатбот допоможе:
▪️ дізнатися про різні хімічні речовини та навчитися їх розрізняти;
▪️ виявити ознаки хімічної атаки;
▪️ отримати алгоритм дій у разі небезпеки;
▪️ проконтролювати стан домашньої аптечки.
Що робити?
- Майте чатбот під рукою
- Прогляньте його, щоби зрозуміти структуру
- Поділіться чатботом з рідними, друзями, колегами
Проєкт створено за підтримки програми «Український фонд швидкого реагування», яку втілює IREX за підтримки Державного департаменту США та з допомогою ГО «Асоціація психологічного консультування та травмотерапії».
Встановити чат-бот можна ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ЗСУ отримають безпілотні гусеничні робомобілі. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
В Україні з’явився чат-бот, який підказуватиме, що робити під час хімічної атаки чи аварії
Сьогодні, 06:31
Волинські волонтери отримали подяки від Бучанської громади
Сьогодні, 05:28
Данія надасть форму та зимовий одяг для українських військових
Сьогодні, 03:42
Медіа