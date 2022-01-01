Волинські волонтери отримали подяки від Бучанської громади





Про це йдеться на сторінках газети



Від імені жителів Бучанської громади міський голова Анатолій Федорук надіслав Подяки Олексію Приходьку, Ірині та Іванні Оласюкам, Леоніду Фесіку, Ользі Корець та Альоні Любчик – «за волонтерську діяльність, надану гуманітарну допомогу для першочергових потреб постраждалим від російської агресії мирним жителям Бучанської міської територіальної громади».



Самі ж наші волонтери зазначають, що це – подяки для кожного, хто долучався до збору та доставки гуманітарної допомоги. А очільник центру Олексій Приходько уточнив, що то був чималий гумвантаж, котрий Любешівщина надала бучанцям в перші ж дні після звільнення Бучі. А ще додав, що майже щодня й надалі волонтери нашого краю допомагають і мирним людям, котрі постраждали від війни, й військовим. Зокрема, наразі йде збір коштів на придбання автівок захисникам, і до цієї справи долучаються також особи з числа внутрішньо переміщених.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Любешівського волонтерського центру надійшли подяки від громади міста Буча, яке постраждало від російської окупаційної армії.Про це йдеться на сторінках газети "Нове життя" Від імені жителів Бучанської громади міський голованадіслав Подякитата– «за волонтерську діяльність, надану гуманітарну допомогу для першочергових потреб постраждалим від російської агресії мирним жителям Бучанської міської територіальної громади».Самі ж наші волонтери зазначають, що це – подяки для кожного, хто долучався до збору та доставки гуманітарної допомоги. А очільник центру Олексій Приходько уточнив, що то був чималий гумвантаж, котрий Любешівщина надала бучанцям в перші ж дні після звільнення Бучі. А ще додав, що майже щодня й надалі волонтери нашого краю допомагають і мирним людям, котрі постраждали від війни, й військовим. Зокрема, наразі йде збір коштів на придбання автівок захисникам, і до цієї справи долучаються також особи з числа внутрішньо переміщених.

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