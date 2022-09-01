Данія надасть форму та зимовий одяг для українських військових

Данія надасть форму та зимовий одяг для українських військових
Данія вирішила поставити військову форму та зимовий одяг для українських захисників.

Про це повідомила пресслужба ОП за підсумками зустрічі президента Володимира Зеленського і глави МЗС Данії, повідомляє "Європейська правда".

На зустрічі Зеленський подякував уряду та прем’єр-міністру Данії за політичну, фінансову та збройну підтримку України під час війни.

Він відзначив постачання Данією військової форми та зимового одягу для українських захисників.

"Хочу вам подякувати за цю підтримку й таку доволі швидку реакцію", – сказав Зеленський.

Президент наголосив на важливості підтримки з боку Данії санкційної політики щодо РФ і подякував за згоду долучитися до відновлення об’єктів інфраструктури в Миколаївській області, які постраждали внаслідок російських обстрілів.

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Теги: Україна, світ, допомога
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