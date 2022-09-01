Данія надасть форму та зимовий одяг для українських військових
Сьогодні, 03:42
Данія вирішила поставити військову форму та зимовий одяг для українських захисників.
Про це повідомила пресслужба ОП за підсумками зустрічі президента Володимира Зеленського і глави МЗС Данії, повідомляє "Європейська правда".
На зустрічі Зеленський подякував уряду та прем’єр-міністру Данії за політичну, фінансову та збройну підтримку України під час війни.
Він відзначив постачання Данією військової форми та зимового одягу для українських захисників.
"Хочу вам подякувати за цю підтримку й таку доволі швидку реакцію", – сказав Зеленський.
Президент наголосив на важливості підтримки з боку Данії санкційної політики щодо РФ і подякував за згоду долучитися до відновлення об’єктів інфраструктури в Миколаївській області, які постраждали внаслідок російських обстрілів.
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Про це повідомила пресслужба ОП за підсумками зустрічі президента Володимира Зеленського і глави МЗС Данії, повідомляє "Європейська правда".
На зустрічі Зеленський подякував уряду та прем’єр-міністру Данії за політичну, фінансову та збройну підтримку України під час війни.
Він відзначив постачання Данією військової форми та зимового одягу для українських захисників.
"Хочу вам подякувати за цю підтримку й таку доволі швидку реакцію", – сказав Зеленський.
Президент наголосив на важливості підтримки з боку Данії санкційної політики щодо РФ і подякував за згоду долучитися до відновлення об’єктів інфраструктури в Миколаївській області, які постраждали внаслідок російських обстрілів.
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