У «Дії» для іноземців стали доступні нові послуги

У «Дії» для іноземців стали доступні нові послуги
Тепер іноземці, які проживають в Україні, можуть користуватися революційними послугами в Дії.

Для цього достатньо завантажити посвідку на проживання в застосунок — і документ завжди буде під рукою, - повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Для того, щоб документ відображався в Дії, потрібно мати:
- біометричну посвідку на проживання, видану з квітня 2018 року;
- ідентифікаційний номер (РНОКПП);
- смартфон з NFC-чипом;
- банківський рахунок для авторизації через BankID;
- податковий номер.

Як отримати посвідку на проживання в Дії, дивіться у відео.


Посвідка на постійне та тимчасове проживання буде доступна серед документів у Дії.

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Теги: Дія, Україна
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