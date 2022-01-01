У «Дії» для іноземців стали доступні нові послуги

Тепер іноземці, які проживають в Україні, можуть користуватися революційними послугами в Дії.Для цього достатньо завантажити посвідку на проживання в застосунок — і документ завжди буде під рукою, - повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.Для того, щоб документ відображався в Дії, потрібно мати:- біометричну посвідку на проживання, видану з квітня 2018 року;- ідентифікаційний номер (РНОКПП);- смартфон з NFC-чипом;- банківський рахунок для авторизації через BankID;- податковий номер.Як отримати посвідку на проживання в Дії, дивіться у відео.Посвідка на постійне та тимчасове проживання буде доступна серед документів у Дії.