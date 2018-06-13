Команда з Волині братиме участь в аматорському Чемпіонаті України з футболу

Команда з Волині братиме участь в аматорському Чемпіонаті України з футболу
У сезоні 2022/2023 Волинська область матиме представника у чемпіонаті та розіграші Кубка України з футболу серед аматорських команд.

Про це йдеться на офіційному сайті ААФУ.

Волинь представлятиме ФК "Луцьксантехмонтаж №536". Команда стала однією із 15 клбів, які підивердили участь у чемпіонаті.

Суперниками луцьких футболістів-аматорів будуть такі команди:

ФК Куликів (Львівська область)

Варатик (Коломия, Івано-Франківська область)

Агрон (Великогаївська ОТГ, Тернопільська область)

Колос (Полонне, Хмельницька область)

Дружба (Мирівка, Київська область)

ФК Біла Церква (Київська область)

Штурм (Іванків, Київська область)

Атлет (Київ)

Локомотив (Київ)

Нафтовик (Охтирка, Сумська область)

ВПК-Агро (Вишневе, Дніпропетровська область)

Зірка (Кропивницький)

Олімпія (Савинці, Полтавська область)

Мотор (Запоріжжя)

Згодом в ААФУ визначать формат змагань та сфомують групи учасників чемпіонату України за територіальним принципом.

Формат проведення розіграшу Кубка України буде визначено після старту чемпіонату України.

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Теги: ААФУ, аматори, футбол, Волинь, Луцьксантехмонтаж
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