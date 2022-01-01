У День знань українські воїни «поклали спати» пів тисячі окупантів: добрі новини від ВолиньPost за 1 вересня

1 вересня

До прикладу, сьогодні,, згадаємо про таке:Шестеро волинян взяли участь в Чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед дівчат та юнаків до 15 та до 17 років, що проходив із 9-го по 18 серпня 2022 року в польському місті Рашин.тапредставили нашу країну й область на європейській арені. Вони посіли перше, друге, третє, двоє четвертих, та сьоме місця відповідно.Важкоатлети розповіли, що й надалі будуть продовжувати займатися спортом та покращувати свої результати.Адміністрація президента СШАнезабаром оголосить про додаткову безпекову допомогу для України.Про це заявив у середу офіційний представник Білого дому з національної безпекиУродженець Любешова, котрий отримав серйозне поранення на війні, обороняючи Маріуполь від російського ворога, потрапив на шпальти відомого закордонного журнала «Stern».Зокрема, про нього та ще кількох захисників розповідається у статті в німецькому ЗМІ. Цією новиною поділився на своїй сторінці в інстаграмі відомий фотографВтрати Росії на війні в Україні становлять 48 350 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 1.09 орієнтовно склали:особового складу – близько 48 350 (+450) осіб,танків ‒ 1 997 (+23) од,бойових броньованих машин ‒ 4 345 (+33) од,артилерійських систем – 1 115 (+24) од,РСЗВ – 287 (+2) од,засобів ППО – 153 (+1) од,літаків – 234 (+0) од,гелікоптерів – 205 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 851 (+2) од,крилатих ракет – 196 (+0) од,кораблів/катерів – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3 239 (+3) од,спеціальної техніки – 104 (+1) од.Родинамала у Святогірську на Донеччині сімейний бізнес. Їх стихією були заклади харчування, втім ворожі снаряди усе спалили і лишили тільки згарище. Тож тепер вони хочуть відкрити заклад у Луцьку.Чоловікрозповідає, що у рідному місті мали піцерію, від якої після рук окупантів залишилося тільки згарище. Родина вирішила виїхати на Волинь, адже його матір приїздила у монастир у Зимне. Там і знайшли прихисток.Проте необхідно було рухатися далі, каже чоловік. Він задумався над тим, аби відкрити заклад громадського харчування у Володимирі, проте йому запропонували приміщення під оренду у Луцьку, і родина ризикнула.Заклад на вулиці Винниченка буде присвячений відомому британському політикуі матиме відповідну стилізацію. Тестове відкриття пабу планують на жовтень.Для надання допомоги всім, хто потребує емоційної підтримки, консультації та допомоги у зв’язку зі швидкими змінами, що наразі відбуваються у економіці, соціумі та житті кожної людини при управлінні соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради створено Психологічний штаб.Консультації психологів проводятьсяв режимі онлайн та офлайн. Записатись на консультацію можна зателефонувавши на інформаційну лінію за телефономУ Луцьку юна школяркавідрізала довжелезну косу та віддала гроші на ЗСУ."Мілана обрізала свої коси, продала волосся, а отримані 2000 гривень принесла нам. Дякуємо за такий вчинок, це так щемко. Коси відростуть, а Україна переможе!" - повідомляють у Волонтерському штабі АНГАР.