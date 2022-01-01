У День знань українські воїни «поклали спати» пів тисячі окупантів: добрі новини від ВолиньPost за 1 вересня
01 вересень, 23:35
Цьогоріч особливе – усе, і День знань – не виняток. Без урочистих лінійок і масштабних святкувань, але з добре засвоєними уроками цивільного захисту і основ здоров'я.
Хтось улітку читав книжки зі списку літератури, а хтось – новини. А для того, аби дещо підняти ваш настрій і бойовий дух, для постійної рубрики шукаємо лише добрі!
До прикладу, сьогодні, 1 вересня, згадаємо про таке:
Юні важкоатлети з Волині завоювали низку нагород на Чемпіонаті Європи
Шестеро волинян взяли участь в Чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед дівчат та юнаків до 15 та до 17 років, що проходив із 9-го по 18 серпня 2022 року в польському місті Рашин.
Софія Козак, Анна Король, Олександра Чмух, Катерина Мелащук, Михайло Новосад та Богдан Нікітін представили нашу країну й область на європейській арені. Вони посіли перше, друге, третє, двоє четвертих, та сьоме місця відповідно.
Важкоатлети розповіли, що й надалі будуть продовжувати займатися спортом та покращувати свої результати.
США невдовзі оголосять про нову військову допомогу для України
Адміністрація президента США Джо Байдена незабаром оголосить про додаткову безпекову допомогу для України.
Про це заявив у середу офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.
Оборонець Маріуполя з Волині потрапив на шпальти німецького журналу
Уродженець Любешова Владислав Пасевич, котрий отримав серйозне поранення на війні, обороняючи Маріуполь від російського ворога, потрапив на шпальти відомого закордонного журнала «Stern».
Зокрема, про нього та ще кількох захисників розповідається у статті в німецькому ЗМІ. Цією новиною поділився на своїй сторінці в інстаграмі відомий фотограф Крістофер Очіконе.
Майже пів тисячі російських вояк ліквідували за добу українські воїни
Втрати Росії на війні в Україні становлять 48 350 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 1.09 орієнтовно склали:
особового складу – близько 48 350 (+450) осіб,
танків ‒ 1 997 (+23) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 345 (+33) од,
артилерійських систем – 1 115 (+24) од,
РСЗВ – 287 (+2) од,
засобів ППО – 153 (+1) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 205 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 851 (+2) од,
крилатих ракет – 196 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 239 (+3) од,
спеціальної техніки – 104 (+1) од.
Переселенці з Донеччини відкривають у Луцьку заклад на честь Бориса Джонсона. ВІДЕО
Родина Михайлових мала у Святогірську на Донеччині сімейний бізнес. Їх стихією були заклади харчування, втім ворожі снаряди усе спалили і лишили тільки згарище. Тож тепер вони хочуть відкрити заклад у Луцьку.
Чоловік Михайло розповідає, що у рідному місті мали піцерію, від якої після рук окупантів залишилося тільки згарище. Родина вирішила виїхати на Волинь, адже його матір приїздила у монастир у Зимне. Там і знайшли прихисток.
Проте необхідно було рухатися далі, каже чоловік. Він задумався над тим, аби відкрити заклад громадського харчування у Володимирі, проте йому запропонували приміщення під оренду у Луцьку, і родина ризикнула.
Заклад на вулиці Винниченка буде присвячений відомому британському політику Борису Джонсону і матиме відповідну стилізацію. Тестове відкриття пабу планують на жовтень.
У Луцьку психологи надають безкоштовні консультації
Для надання допомоги всім, хто потребує емоційної підтримки, консультації та допомоги у зв’язку зі швидкими змінами, що наразі відбуваються у економіці, соціумі та житті кожної людини при управлінні соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради створено Психологічний штаб.
Консультації психологів проводяться БЕЗКОШТОВНО в режимі онлайн та офлайн. Записатись на консультацію можна зателефонувавши на інформаційну лінію за телефоном 0 800 400 332.
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У Луцьку школярка відрізала коси, аби допомогти ЗСУ. ФОТО
У Луцьку юна школярка Мілана Недошитко відрізала довжелезну косу та віддала гроші на ЗСУ.
"Мілана обрізала свої коси, продала волосся, а отримані 2000 гривень принесла нам. Дякуємо за такий вчинок, це так щемко. Коси відростуть, а Україна переможе!" - повідомляють у Волонтерському штабі АНГАР.
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Хтось улітку читав книжки зі списку літератури, а хтось – новини. А для того, аби дещо підняти ваш настрій і бойовий дух, для постійної рубрики шукаємо лише добрі!
До прикладу, сьогодні, 1 вересня, згадаємо про таке:
Юні важкоатлети з Волині завоювали низку нагород на Чемпіонаті Європи
Шестеро волинян взяли участь в Чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед дівчат та юнаків до 15 та до 17 років, що проходив із 9-го по 18 серпня 2022 року в польському місті Рашин.
Софія Козак, Анна Король, Олександра Чмух, Катерина Мелащук, Михайло Новосад та Богдан Нікітін представили нашу країну й область на європейській арені. Вони посіли перше, друге, третє, двоє четвертих, та сьоме місця відповідно.
Важкоатлети розповіли, що й надалі будуть продовжувати займатися спортом та покращувати свої результати.
США невдовзі оголосять про нову військову допомогу для України
Адміністрація президента США Джо Байдена незабаром оголосить про додаткову безпекову допомогу для України.
Про це заявив у середу офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.
Оборонець Маріуполя з Волині потрапив на шпальти німецького журналу
Уродженець Любешова Владислав Пасевич, котрий отримав серйозне поранення на війні, обороняючи Маріуполь від російського ворога, потрапив на шпальти відомого закордонного журнала «Stern».
Зокрема, про нього та ще кількох захисників розповідається у статті в німецькому ЗМІ. Цією новиною поділився на своїй сторінці в інстаграмі відомий фотограф Крістофер Очіконе.
Майже пів тисячі російських вояк ліквідували за добу українські воїни
Втрати Росії на війні в Україні становлять 48 350 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 1.09 орієнтовно склали:
особового складу – близько 48 350 (+450) осіб,
танків ‒ 1 997 (+23) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 345 (+33) од,
артилерійських систем – 1 115 (+24) од,
РСЗВ – 287 (+2) од,
засобів ППО – 153 (+1) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 205 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 851 (+2) од,
крилатих ракет – 196 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 239 (+3) од,
спеціальної техніки – 104 (+1) од.
Переселенці з Донеччини відкривають у Луцьку заклад на честь Бориса Джонсона. ВІДЕО
Родина Михайлових мала у Святогірську на Донеччині сімейний бізнес. Їх стихією були заклади харчування, втім ворожі снаряди усе спалили і лишили тільки згарище. Тож тепер вони хочуть відкрити заклад у Луцьку.
Чоловік Михайло розповідає, що у рідному місті мали піцерію, від якої після рук окупантів залишилося тільки згарище. Родина вирішила виїхати на Волинь, адже його матір приїздила у монастир у Зимне. Там і знайшли прихисток.
Проте необхідно було рухатися далі, каже чоловік. Він задумався над тим, аби відкрити заклад громадського харчування у Володимирі, проте йому запропонували приміщення під оренду у Луцьку, і родина ризикнула.
Заклад на вулиці Винниченка буде присвячений відомому британському політику Борису Джонсону і матиме відповідну стилізацію. Тестове відкриття пабу планують на жовтень.
У Луцьку психологи надають безкоштовні консультації
Для надання допомоги всім, хто потребує емоційної підтримки, консультації та допомоги у зв’язку зі швидкими змінами, що наразі відбуваються у економіці, соціумі та житті кожної людини при управлінні соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради створено Психологічний штаб.
Консультації психологів проводяться БЕЗКОШТОВНО в режимі онлайн та офлайн. Записатись на консультацію можна зателефонувавши на інформаційну лінію за телефоном 0 800 400 332.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
У Луцьку школярка відрізала коси, аби допомогти ЗСУ. ФОТО
У Луцьку юна школярка Мілана Недошитко відрізала довжелезну косу та віддала гроші на ЗСУ.
"Мілана обрізала свої коси, продала волосся, а отримані 2000 гривень принесла нам. Дякуємо за такий вчинок, це так щемко. Коси відростуть, а Україна переможе!" - повідомляють у Волонтерському штабі АНГАР.
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