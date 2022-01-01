У Луцьку психологи надають безкоштовні консультації

Для надання допомоги всім, хто потребує емоційної підтримки, консультації та допомоги у зв’язку зі швидкими змінами, що наразі відбуваються у економіці, соціумі та житті кожної людини при управлінні соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради створено Психологічний штаб.Про це повідомили у Луцькій міській раді."У сьогоднішніх реаліях більшість з нас розуміють важливість психологічної підтримки у скрутній ситуації. Вчасне звернення по допомогу прискорює пошук способів для розв’язання проблеми. Ми радимо звертатися за психологічною підтримкою як тільки ви відчуваєте в цьому потребу. Це сприятиме швидшій стабілізації стану та поступовому руху до виходу з кризової ситуації", - йдеться в повідомленні.Консультації психологів проводяться БЕЗКОШТОВНО в режимі онлайн та офлайн. Записатись на консультацію можна зателефонувавши на інформаційну лінію за телефоном:0 800 400 332.Також у межах гуманітарного реагування на військове вторгнення в Луцькій громаді при управлінні соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради працюють 2 мобільні бригади, які надають соціально-психологічну допомогу постраждалим, які пережили насильство, та внутрішньо переміщеним особам, які були вимушені залишити зони бойових дій за місцем проживання чи перебування.Контакти мобільних бригад:096 295 05 15050 145 28 91Додатково повідомляємо, що громадська організація «Інститут психології здоров’я» відновлює роботу онлайн і офлайн груп підтримки людей, які переживають втрату. Участь у групах безкоштовна.Форма реєстрації для участі в групах https://psyaid.center/registration-page/ГО «Інститут психології здоров’я» офіційно співпрацює з низькою державних та громадських організацій. В 2021 році розпочала роботу груп для підтримки для дорослих, дітей та підлітків , які витратили близьких за 8-ми кроковою програмою. Групи розраховані на допомогу людям, які виявляють ознаки ускладненого горя від 4-6 місяців після втрати.