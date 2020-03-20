Помер відомий художник–реставратор Волинського краєзнавчого музею

Анатолій Квасюк, художник – реставратор Волинського краєзнавчого музею.



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"Відійшла у вічність знана і надзвичайна людина. Щирий патріот України, професіонал вищого гатунку, людина стійких поглядів і переконань, наш колега, товариш і друг. Самовідданий реставратор Анатолій Квасюк завжди знав, як треба правильно рятувати і повертати до життя сакральні пам’ятки, як ніхто вмів переконати, що цінні речі мають бути тільки у музеї, натхненно працював на своєму робочому місці, ділився досвідом, збирав інструменти і матеріали, бо планував ще багато зробити. Саме завдяки його авторитету і відданості, чесності і принциповості, всі ми сьогодні маємо можливість доторкнутися до Холмської Чудотворної ікони Богородиці, яку він повернув із небуття", - йдеться в повідомленні.



На жаль, тяжка хвороба вибила його із звичної колії життя, залишивши нездійсненими ще багато планів та мрій. Анатолій був заслуженим працівником культури, орденоносцем. Смерть Анатолія Квасюка – непоправна втрата для всієї культури Волині.



"Наші щирі співчуття дружині Олені, рідним та близьким. Вічний спокій і світла пам’ять!" - зазначають працівники Музею волинської ікони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 1 вересня, помер, художник – реставратор Волинського краєзнавчого музею.Про це повідомили на сторінці Музею волинської ікони."Відійшла у вічність знана і надзвичайна людина. Щирий патріот України, професіонал вищого гатунку, людина стійких поглядів і переконань, наш колега, товариш і друг. Самовідданий реставратор Анатолій Квасюк завжди знав, як треба правильно рятувати і повертати до життя сакральні пам’ятки, як ніхто вмів переконати, що цінні речі мають бути тільки у музеї, натхненно працював на своєму робочому місці, ділився досвідом, збирав інструменти і матеріали, бо планував ще багато зробити. Саме завдяки його авторитету і відданості, чесності і принциповості, всі ми сьогодні маємо можливість доторкнутися до Холмської Чудотворної ікони Богородиці, яку він повернув із небуття", - йдеться в повідомленні.На жаль, тяжка хвороба вибила його із звичної колії життя, залишивши нездійсненими ще багато планів та мрій. Анатолій був заслуженим працівником культури, орденоносцем. Смерть Анатолія Квасюка – непоправна втрата для всієї культури Волині."Наші щирі співчуття дружині Олені, рідним та близьким. Вічний спокій і світла пам’ять!" - зазначають працівники Музею волинської ікони.

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