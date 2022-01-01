Нацрада з питань телебачення зможе закривати будь-які ЗМІ в Україні

Нацрада з питань телебачення зможе закривати будь-які ЗМІ в Україні
Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення зможе припиняти мовлення будь-яких медіа в Україні за порушення законодавства згідно з прийнятим в першому читанні Верховною Радою скандальним законом “Про медіа”.

Про це йдеться в тексті законопроекту №2693-д, який парламент прийняв за основу в першому читанні 30 серпня, пише НСЖУ.

Згідно з законопроектом, Нацрада отримує засоби реагування, що означатимуть припинення мовлення медіа.

Щодо телерадіокомпаній — це анулювання ліцензій (у випадку якщо компанія не почала мовлення, або подала невірну інформацію про власників), або звернення до суду з вимогою анулювати ліцензію у разі повторного грубого порушення законодавства за рік.

У випадку друкованих ЗМІ — позбавлення реєстрації або звернення до суду щодо припинення діяльності, у випадку онлайн-ЗМІ — тимчасове припинення діяльності без попереднього рішення суду, або заборона діяльності за рішенням суду.

Дані санкції Нацрада зможе приймати як реакції на неодноразові як значні так і грубі порушення законодавства.

До таких порушень відноситься заклики до повалення конституційного ладу, сепаратизму, насилля, поширення дискримінаційних висловів, створення позитивних образів комуністичних діячів, поширення порнографії, подвійна відмова у проведенні перевірки.

У разі тимчасового припинення або заборони онлайн-ЗМІ Нацрада повідопляє про це Нацкомісію по регулюванню звʼязку, яка зобовʼязує провайдерів припинити доступ до ресурсів таких медіа.
Нацрада з питань телебачення зможе закривати будь-які ЗМІ в Україні
Нацрада з питань телебачення зможе закривати будь-які ЗМІ в Україні


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Теги: НСЖУ, Нацрада, ЗМІ, закриття
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