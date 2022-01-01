Нацрада з питань телебачення зможе закривати будь-які ЗМІ в Україні





Про це йдеться в тексті законопроекту №2693-д, який парламент прийняв за основу в першому читанні 30 серпня, пише



Згідно з законопроектом, Нацрада отримує засоби реагування, що означатимуть припинення мовлення медіа.



Щодо телерадіокомпаній — це анулювання ліцензій (у випадку якщо компанія не почала мовлення, або подала невірну інформацію про власників), або звернення до суду з вимогою анулювати ліцензію у разі повторного грубого порушення законодавства за рік.



У випадку друкованих ЗМІ — позбавлення реєстрації або звернення до суду щодо припинення діяльності, у випадку онлайн-ЗМІ — тимчасове припинення діяльності без попереднього рішення суду, або заборона діяльності за рішенням суду.



Дані санкції Нацрада зможе приймати як реакції на неодноразові як значні так і грубі порушення законодавства.



До таких порушень відноситься заклики до повалення конституційного ладу, сепаратизму, насилля, поширення дискримінаційних висловів, створення позитивних образів комуністичних діячів, поширення порнографії, подвійна відмова у проведенні перевірки.



У разі тимчасового припинення або заборони онлайн-ЗМІ Нацрада повідопляє про це Нацкомісію по регулюванню звʼязку, яка зобовʼязує провайдерів припинити доступ до ресурсів таких медіа.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення зможе припиняти мовлення будь-яких медіа в Україні за порушення законодавства згідно з прийнятим в першому читанні Верховною Радою скандальним законом “Про медіа”.Про це йдеться в тексті законопроекту №2693-д, який парламент прийняв за основу в першому читанні 30 серпня, пише НСЖУ Згідно з законопроектом, Нацрада отримує засоби реагування, що означатимуть припинення мовлення медіа.Щодо телерадіокомпаній — це анулювання ліцензій (у випадку якщо компанія не почала мовлення, або подала невірну інформацію про власників), або звернення до суду з вимогою анулювати ліцензію у разі повторного грубого порушення законодавства за рік.У випадку друкованих ЗМІ — позбавлення реєстрації або звернення до суду щодо припинення діяльності, у випадку онлайн-ЗМІ — тимчасове припинення діяльності без попереднього рішення суду, або заборона діяльності за рішенням суду.Дані санкції Нацрада зможе приймати як реакції на неодноразові як значні так і грубі порушення законодавства.До таких порушень відноситься заклики до повалення конституційного ладу, сепаратизму, насилля, поширення дискримінаційних висловів, створення позитивних образів комуністичних діячів, поширення порнографії, подвійна відмова у проведенні перевірки.У разі тимчасового припинення або заборони онлайн-ЗМІ Нацрада повідопляє про це Нацкомісію по регулюванню звʼязку, яка зобовʼязує провайдерів припинити доступ до ресурсів таких медіа.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію