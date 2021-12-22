За місяць луцьких водіїв оштрафували на мільйон гривень за неправильне паркування





Про це



За місяць інспектори наклали штрафів загальною сумою 1 040 340.00 грн.



"Просимо водіїв дотримуватись ПДР та паркувати свої автомобілі без порушень", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, що у Луцьку містянин звернувся до влади міста з вимогою ліквідувати департамент муніципальної варти та провести розслідування діяльності департаменту та її очільниці за весь період існування муніципальної варти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За серпень 2022 року інспектори з паркування департаменту муніципальної варти Луцької міської ради отримали 2 217 повідомлень і винесли Постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих в режимі фотозйомки (відеозапису).Про це повідомляють на сторінці департаменту у Фейсбуці.За місяць інспектори наклали штрафів загальною сумою 1 040 340.00 грн."Просимо водіїв дотримуватись ПДР та паркувати свої автомобілі без порушень", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, що у Луцьку містянин звернувся до влади міста з вимогою ліквідувати департамент муніципальної варти та провести розслідування діяльності департаменту та її очільниці за весь період існування муніципальної варти. Відповідну петицію розмістив на сайті E-Dem Валентин Мамосюк

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