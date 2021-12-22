За місяць луцьких водіїв оштрафували на мільйон гривень за неправильне паркування
Сьогодні, 13:53
За серпень 2022 року інспектори з паркування департаменту муніципальної варти Луцької міської ради отримали 2 217 повідомлень і винесли Постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксованих в режимі фотозйомки (відеозапису).
Про це повідомляють на сторінці департаменту у Фейсбуці.
За місяць інспектори наклали штрафів загальною сумою 1 040 340.00 грн.
"Просимо водіїв дотримуватись ПДР та паркувати свої автомобілі без порушень", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Луцьку містянин звернувся до влади міста з вимогою ліквідувати департамент муніципальної варти та провести розслідування діяльності департаменту та її очільниці за весь період існування муніципальної варти. Відповідну петицію розмістив на сайті E-Dem Валентин Мамосюк.
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Про це повідомляють на сторінці департаменту у Фейсбуці.
За місяць інспектори наклали штрафів загальною сумою 1 040 340.00 грн.
"Просимо водіїв дотримуватись ПДР та паркувати свої автомобілі без порушень", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Луцьку містянин звернувся до влади міста з вимогою ліквідувати департамент муніципальної варти та провести розслідування діяльності департаменту та її очільниці за весь період існування муніципальної варти. Відповідну петицію розмістив на сайті E-Dem Валентин Мамосюк.
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