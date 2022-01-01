«Для точності розрахунків передавайте показники лічильника з 1 по 5 вересня», – Волиньгаз

«Для точності розрахунків передавайте показники лічильника з 1 по 5 вересня», – Волиньгаз
АТ «Волиньгаз» нагадує про необхідність передачі даних лічильника газу з 1 по 5 число кожного місяця. Номери особових рахунків для фіксації показань лічильників та оплати за доставку газу незмінні.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».

Отримані від вас показання лічильника «Волиньгаз» вносить на єдину інформаційну платформу, до якої мають доступ постачальники. Саме тут ваш постачальник газу отримує інформацію про кількість спожитого вами енергоресурсу.

На основі цієї інформації постачальники здійснюють нарахування і формують рахунки за газ.

Для зручності клієнтів АТ «Волиньгаз», що працює під брендом Регіональної газової компанії, пропонує декілька варіантів дистанційної передачі показань лічильників:

- особистий кабінет - https://cutt.ly/iO9ZpbQ
- мобільний додаток 104.ua:
- для Android https://cutt.ly/0Jvd77E
- для iPhone https://cutt.ly/RJvd65V
- чат-бот «7104ua» у Viber - http://bit.ly/7104uaViber;
- чат-бот «7104ua» у Telegram - https://t.me/ua7104_bot
- SMS на короткий номер 7104.

Компанія вдячна клієнтам, які вчасно розраховуються за доставку газу.

Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.


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Теги: Волиньгаз, показники лічильника
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