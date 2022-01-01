Переселенці з Донеччини відкривають у Луцьку заклад на честь Бориса Джонсона. ВІДЕО
Сьогодні, 13:14
Родина Михайлових мала у Святогірську на Донеччині сімейний бізнес. Їх стихією були заклади харчування, втім ворожі снаряди усе спалили і лишили тільки згарище. Тож тепер вони хочуть відкрити заклад у Луцьку.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Чоловік Михайло розповідає, що у рідному місті мали піцерію, від якої після рук окупантів залишилося тільки згарище. Родина вирішила виїхати на Волинь, адже його матір приїздила у монастир у Зимне. Там і знайшли прихисток.
Проте необхідно було рухатися далі, каже чоловік. Він задумався над тим, аби відкрити заклад громадського харчування у Володимирі, проте йому запропонували приміщення під оренду у Луцьку, і родина ризикнула.
Заклад на вулиці Винниченка буде присвячений відомому американському політику Борису Джонсону і матиме відповідну стилізацію. Тестове відкриття пабу планують на жовтень.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Чоловік Михайло розповідає, що у рідному місті мали піцерію, від якої після рук окупантів залишилося тільки згарище. Родина вирішила виїхати на Волинь, адже його матір приїздила у монастир у Зимне. Там і знайшли прихисток.
Проте необхідно було рухатися далі, каже чоловік. Він задумався над тим, аби відкрити заклад громадського харчування у Володимирі, проте йому запропонували приміщення під оренду у Луцьку, і родина ризикнула.
Заклад на вулиці Винниченка буде присвячений відомому американському політику Борису Джонсону і матиме відповідну стилізацію. Тестове відкриття пабу планують на жовтень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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