Переселенці з Донеччини відкривають у Луцьку заклад на честь Бориса Джонсона. ВІДЕО

Родинамала у Святогірську на Донеччині сімейний бізнес. Їх стихією були заклади харчування, втім ворожі снаряди усе спалили і лишили тільки згарище. Тож тепер вони хочуть відкрити заклад у Луцьку.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.Чоловікрозповідає, що у рідному місті мали піцерію, від якої після рук окупантів залишилося тільки згарище. Родина вирішила виїхати на Волинь, адже його матір приїздила у монастир у Зимне. Там і знайшли прихисток.Проте необхідно було рухатися далі, каже чоловік. Він задумався над тим, аби відкрити заклад громадського харчування у Володимирі, проте йому запропонували приміщення під оренду у Луцьку, і родина ризикнула.Заклад на вулиці Винниченка буде присвячений відомому американському політику Борису Джонсону і матиме відповідну стилізацію. Тестове відкриття пабу планують на жовтень.