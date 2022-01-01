Викрали понад мільйон гривень: судитимуть зловмисників, які пограбували волинянина

Викрали понад мільйон гривень: судитимуть зловмисників, які пограбували волинянина
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 28-річним волинянином та 30-річним раніше судимим громадянином Грузії у Ковелі розбою, спрямованого на заволодіння майном в особливо великих розмірах, із проникненням у приміщення.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Слідство встановило, що удень 10 лютого 2022 року спільники приїхали у Ковель, вистежили потерпілого та, напавши на нього у під`їзді будинку, заволоділи сумкою з грошима в різній валюті на суму понад мільйон гривень.

Невдовзі обидва обвинувачених, які перебувають під вартою, постануть перед судом.

Довідково: згідно із санкцією ч.4 ст. 187 КК України за розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, із проникненням у приміщення, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років із конфіскацією майна.

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Теги: Волинь, Ковель, розбій
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