Викрали понад мільйон гривень: судитимуть зловмисників, які пограбували волинянина

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 28-річним волинянином та 30-річним раніше судимим громадянином Грузії у Ковелі розбою, спрямованого на заволодіння майном в особливо великих розмірах, із проникненням у приміщення.Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.Слідство встановило, що удень 10 лютого 2022 року спільники приїхали у Ковель, вистежили потерпілого та, напавши на нього у під`їзді будинку, заволоділи сумкою з грошима в різній валюті на суму понад мільйон гривень.Невдовзі обидва обвинувачених, які перебувають під вартою, постануть перед судом.згідно із санкцією ч.4 ст. 187 КК України за розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, із проникненням у приміщення, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років із конфіскацією майна.