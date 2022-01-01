Війна із Росією забрала життя волинянина Сергія Гавури

Війна із Росією забрала життя волинянина Сергія Гавури
Володимирська територіальна громада у війні із Росією втратила бійця Сергія Гавуру.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова громади Ігор Пальонка.

45-річний солдат був призваний до лав ЗСУ у березні цього року. У нього залишилась мама, дружина та двоє синів.

Про день, місце та час прощання із полеглим у бою Сергієм Гавурою повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Герої не вмирають!

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Теги: Сергій Гавура, військовий
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