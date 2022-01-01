Війна із Росією забрала життя волинянина Сергія Гавури
Сьогодні, 12:42
Володимирська територіальна громада у війні із Росією втратила бійця Сергія Гавуру.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова громади Ігор Пальонка.
45-річний солдат був призваний до лав ЗСУ у березні цього року. У нього залишилась мама, дружина та двоє синів.
Про день, місце та час прощання із полеглим у бою Сергієм Гавурою повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Герої не вмирають!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова громади Ігор Пальонка.
45-річний солдат був призваний до лав ЗСУ у березні цього року. У нього залишилась мама, дружина та двоє синів.
Про день, місце та час прощання із полеглим у бою Сергієм Гавурою повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Герої не вмирають!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Війна із Росією забрала життя волинянина Сергія Гавури
Сьогодні, 12:42
На Волині розшукують шахрая. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Пережив голодомор і Другу світову: історія 93-річного переселенця з Лисичанська, який мешкає на Волині
Сьогодні, 12:20
Медіа