Війна із Росією забрала життя волинянина Сергія Гавури

Сергія Гавуру.



Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова громади Ігор Пальонка.



45-річний солдат був призваний до лав ЗСУ у березні цього року. У нього залишилась мама, дружина та двоє синів.



Про день, місце та час прощання із полеглим у бою Сергієм Гавурою повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Герої не вмирають!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимирська територіальна громада у війні із Росією втратила бійцяПро це на своїй сторінці у Facebook написав голова громади45-річний солдат був призваний до лав ЗСУ у березні цього року. У нього залишилась мама, дружина та двоє синів.Про день, місце та час прощання із полеглим у бою Сергієм Гавурою повідомлять згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію