На Волині розшукують шахрая. ФОТО

Авраменка Максима Юрійовича, 23.03.1994 року народження, жителя міста Нововолинськ.



Про це повідомили у поліції Волині.



Чоловік умовно засуджений за шахрайство, вчинене повторно, та ухилення від відбування покарання. Він переховується від органів пробації.



Якщо ви володієте інформацією, де перебуває зловмисник, просимо повідомити про це до поліції за номерами телефону: 0332-24-22-95, +380502328242, +380957778626 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники Луцького районного управління поліції розшукують, 23.03.1994 року народження, жителя міста Нововолинськ.Про це повідомили у поліції Волині.Чоловік умовно засуджений за шахрайство, вчинене повторно, та ухилення від відбування покарання. Він переховується від органів пробації.Якщо ви володієте інформацією, де перебуває зловмисник, просимо повідомити про це до поліції за номерами телефону: 0332-24-22-95, +380502328242, +380957778626 або 102.

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