На Волині розшукують шахрая. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Співробітники Луцького районного управління поліції розшукують Авраменка Максима Юрійовича, 23.03.1994 року народження, жителя міста Нововолинськ.
Про це повідомили у поліції Волині.
Чоловік умовно засуджений за шахрайство, вчинене повторно, та ухилення від відбування покарання. Він переховується від органів пробації.
Якщо ви володієте інформацією, де перебуває зловмисник, просимо повідомити про це до поліції за номерами телефону: 0332-24-22-95, +380502328242, +380957778626 або 102.
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Про це повідомили у поліції Волині.
Чоловік умовно засуджений за шахрайство, вчинене повторно, та ухилення від відбування покарання. Він переховується від органів пробації.
Якщо ви володієте інформацією, де перебуває зловмисник, просимо повідомити про це до поліції за номерами телефону: 0332-24-22-95, +380502328242, +380957778626 або 102.
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