Як минуло 1 вересня у Маріуполі





Про це в Петро Андрющенко.



"Так виглядає початок учбового процесу в школі 41. Будівлю та вхід оцеплено військовими. На вході перевіряють всіх, навіть дитячі рюкзаки. Людей майже немає. Як і ремонту – розбиті вікна затягнули плівкою. Ось вона, правда про ремонт та готовність шкіл при окупантах", – написав Андрющенко.



Радник мера зазначив, що 1 вересня у Маріуполі провалено – школи не відкрито, майже всі діти по домах. Лише перші та одинадцяті класи змушені були прийти на класну годину, щоб послухати “как надо родину любить”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У тимчасово захопленому Маріуполі російські окупанти на вході до школи перевіряють дитячі рюкзаки.Про це в Telegram повідомив радник мера міста"Так виглядає початок учбового процесу в школі 41. Будівлю та вхід оцеплено військовими. На вході перевіряють всіх, навіть дитячі рюкзаки. Людей майже немає. Як і ремонту – розбиті вікна затягнули плівкою. Ось вона, правда про ремонт та готовність шкіл при окупантах", – написав Андрющенко.Радник мера зазначив, що 1 вересня у Маріуполі провалено – школи не відкрито, майже всі діти по домах. Лише перші та одинадцяті класи змушені були прийти на класну годину, щоб послухати “как надо родину любить”.

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