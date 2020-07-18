Як минуло 1 вересня у Маріуполі

Як минуло 1 вересня у Маріуполі
У тимчасово захопленому Маріуполі російські окупанти на вході до школи перевіряють дитячі рюкзаки.

Про це в Telegram повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Так виглядає початок учбового процесу в школі 41. Будівлю та вхід оцеплено військовими. На вході перевіряють всіх, навіть дитячі рюкзаки. Людей майже немає. Як і ремонту – розбиті вікна затягнули плівкою. Ось вона, правда про ремонт та готовність шкіл при окупантах", – написав Андрющенко.

Радник мера зазначив, що 1 вересня у Маріуполі провалено – школи не відкрито, майже всі діти по домах. Лише перші та одинадцяті класи змушені були прийти на класну годину, щоб послухати “как надо родину любить”.
Як минуло 1 вересня у Маріуполі

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Теги: Маріуполь, школи, 1 вересня
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