Окупанти з мінометів обстріляли евакуаційну колону на Запоріжжі





Про це Іван Федоров.



"Попадання було зафіксовано у АЗС WOG, на якій, на щастя, у той момент не було звичайного скупчення машин. Після цього обстріляли саме місто", - розповів він.



За його словами, удар прийшовся поблизу місця фільтрації.



"За попередніми даними, ворог обстріляв колонну з мінометів. І зробив це цинічно - військові РФ пустили людей по маршруту без перевірки, заховавшись у цей час у безпечне місце", - додав Федоров.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові у середу, 31 серпня, в черговий раз обстріляли евакуаційну колону у Василівці Запорізької області.Про це повідомляє міський голова Мелітополя"Попадання було зафіксовано у АЗС WOG, на якій, на щастя, у той момент не було звичайного скупчення машин. Після цього обстріляли саме місто", - розповів він.За його словами, удар прийшовся поблизу місця фільтрації."За попередніми даними, ворог обстріляв колонну з мінометів. І зробив це цинічно - військові РФ пустили людей по маршруту без перевірки, заховавшись у цей час у безпечне місце", - додав Федоров.

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