Окупанти з мінометів обстріляли евакуаційну колону на Запоріжжі

Окупанти з мінометів обстріляли евакуаційну колону на Запоріжжі
Російські військові у середу, 31 серпня, в черговий раз обстріляли евакуаційну колону у Василівці Запорізької області.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Попадання було зафіксовано у АЗС WOG, на якій, на щастя, у той момент не було звичайного скупчення машин. Після цього обстріляли саме місто", - розповів він.

За його словами, удар прийшовся поблизу місця фільтрації.

"За попередніми даними, ворог обстріляв колонну з мінометів. І зробив це цинічно - військові РФ пустили людей по маршруту без перевірки, заховавшись у цей час у безпечне місце", - додав Федоров.

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Теги: обстріляли, евакуаційна колона, Василівка
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