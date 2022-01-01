Окупанти з мінометів обстріляли евакуаційну колону на Запоріжжі
Сьогодні, 11:25
Російські військові у середу, 31 серпня, в черговий раз обстріляли евакуаційну колону у Василівці Запорізької області.
Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Попадання було зафіксовано у АЗС WOG, на якій, на щастя, у той момент не було звичайного скупчення машин. Після цього обстріляли саме місто", - розповів він.
За його словами, удар прийшовся поблизу місця фільтрації.
"За попередніми даними, ворог обстріляв колонну з мінометів. І зробив це цинічно - військові РФ пустили людей по маршруту без перевірки, заховавшись у цей час у безпечне місце", - додав Федоров.
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Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Попадання було зафіксовано у АЗС WOG, на якій, на щастя, у той момент не було звичайного скупчення машин. Після цього обстріляли саме місто", - розповів він.
За його словами, удар прийшовся поблизу місця фільтрації.
"За попередніми даними, ворог обстріляв колонну з мінометів. І зробив це цинічно - військові РФ пустили людей по маршруту без перевірки, заховавшись у цей час у безпечне місце", - додав Федоров.
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