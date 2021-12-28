У Луцьку – аварія: зіткнулися Peugeot та Lanos

У Луцьку – аварія: зіткнулися Peugeot та Lanos
Вчора ввечері, 31 серпня, патрульні працювали на місці ДТП в районі вулиці Дубнівської.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Прибувши на місце події, поліцейські з’ясували, що водійка автомобіля марки Peugeot, виїжджаючи з вулиці Привітна на вулицю Надрічна, не врахувала дорожньої обстановки та не надала переваги у русі автомобілю Lanos. В результаті зіткнення транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.

"Водії, будьте обережними та уважними на дорогах і неухильно дотримуйтеся ПДР", - наголошують у поліції.

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Теги: ДТП, Луцьк, автомобілі
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