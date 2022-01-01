Вчитимуться у вихідні та дві зміни: як організували навчання у волинських вишах
Сьогодні, 15:10
Напередодні Дня знань журналісти побували у двох найбільших державних вишах Волині та одному переміщеному з Донецька, аби дізнатись, як там організували навчання та безпеку студентів у час дії воєнного стану в Україні.
Суспільне поспілкувалось з ректорами навчальних закладів та студентами.
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки навчання розпочалось очно, без посвяти першокурсників, – розповів ректор Анатолій Цьось.
З його слів в університеті подбали про безпеку для студентів і викладачів – облаштували укриття у всіх навчальних корпусах. Навчання відбуватиметься у дві зміни, аби була достатня кількість місць в бомбосховищах для усіх, хто вчиться і працює тут.
"Перший курс бакалавра і перший курс магістратури навчання починаємо 30 вересня. На початку грудня ми завершуємо повністю перший семестр. Відповідно всі суботи – робочі дні", – говорить Анатолій Цьось.
Вчитимуться у вихідні та у дві зміни очно й у Луцькому національному технічному університеті, сказала ректорка Ірина Вахович. Зі слів керівниці закладу, з 1 вересня поєднуватимуть вступну кампанію і навчання.
"У нас зміщені графіки вступної кампанії. Ми розпочинаємо для першого, другого і третього курсу з 15 вересня навчання. З 15 вересня розпочне навчання другий курс магістратури, а з 1 жовтня перший курс магістратура, які зараз набирається", – говорить Ірина Вахович.
Луцький технічний університет надав одне із приміщень для роботи Донецькому національному технічному університету, який перебазувався на Волинь у квітні.
Як розповіла проректорка цього вишу Вікторія Воропаєва, станом на сьогодні, на перший курс зарахували майже півтори сотні студентів. 90 абітурієнтів подали заяву на вступ у цей виш із окупованих територій, де нині тривають бойові дії. Для них та решти студентів навчання тут відбуватиметься дистанційно.
"Ми розпочинаємо навчання для бакалаврів усіх курсів навчальний рік з 12 вересня, для магістрів з 1 жовтня, але навчання відбуватиметься в онлайн режимі", – говорить Вікторія Воропаєва.
Цієї вступної кампанії кількість місць на державну форму навчання у ці три університети збільшена для абітурієнтів-переселенців і тих, хто зараз перебуває на територіях, де тривають бойові дії.
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Суспільне поспілкувалось з ректорами навчальних закладів та студентами.
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки навчання розпочалось очно, без посвяти першокурсників, – розповів ректор Анатолій Цьось.
З його слів в університеті подбали про безпеку для студентів і викладачів – облаштували укриття у всіх навчальних корпусах. Навчання відбуватиметься у дві зміни, аби була достатня кількість місць в бомбосховищах для усіх, хто вчиться і працює тут.
"Перший курс бакалавра і перший курс магістратури навчання починаємо 30 вересня. На початку грудня ми завершуємо повністю перший семестр. Відповідно всі суботи – робочі дні", – говорить Анатолій Цьось.
Вчитимуться у вихідні та у дві зміни очно й у Луцькому національному технічному університеті, сказала ректорка Ірина Вахович. Зі слів керівниці закладу, з 1 вересня поєднуватимуть вступну кампанію і навчання.
"У нас зміщені графіки вступної кампанії. Ми розпочинаємо для першого, другого і третього курсу з 15 вересня навчання. З 15 вересня розпочне навчання другий курс магістратури, а з 1 жовтня перший курс магістратура, які зараз набирається", – говорить Ірина Вахович.
Луцький технічний університет надав одне із приміщень для роботи Донецькому національному технічному університету, який перебазувався на Волинь у квітні.
Як розповіла проректорка цього вишу Вікторія Воропаєва, станом на сьогодні, на перший курс зарахували майже півтори сотні студентів. 90 абітурієнтів подали заяву на вступ у цей виш із окупованих територій, де нині тривають бойові дії. Для них та решти студентів навчання тут відбуватиметься дистанційно.
"Ми розпочинаємо навчання для бакалаврів усіх курсів навчальний рік з 12 вересня, для магістрів з 1 жовтня, але навчання відбуватиметься в онлайн режимі", – говорить Вікторія Воропаєва.
Цієї вступної кампанії кількість місць на державну форму навчання у ці три університети збільшена для абітурієнтів-переселенців і тих, хто зараз перебуває на територіях, де тривають бойові дії.
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