Лукашенко за війну РФ проти України, але Білорусь в бій не поведе





Про це заявив лідер білоруського правлячого режиму Олександр Лукашенко, повідомляє



"Є головна проблема - демілітаризація України. Щоб там натовці не розмістили найсучасніше озброєння ракетне. У тому числі з ядерними боєголовками. Нам би від цього легше було? Ні. Тому ми в цьому плані абсолютно підтримуємо Росію", - заявив Лукашенко.



Він також підкреслив, що проти участі білорусів у війні. За його словами, Білорусь буде воювати на чолі з ним тільки в тому випадку, коли кордони країни будуть піддані нападу з боку інших держав.



Лукашенко пообіцяв, що не буде приєднувати країну до Росії. Він заявив, що збереже "незалежність".



Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що нібито "наївся президентства" і шкодує про те, що не забрав у народу право обирати президента.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білорусь повністю підтримує Росію у війні проти України, але сама воювати буде тільки в разі зовнішнього нападу на її території.Про це заявив лідер білоруського правлячого режиму, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення."Є головна проблема - демілітаризація України. Щоб там натовці не розмістили найсучасніше озброєння ракетне. У тому числі з ядерними боєголовками. Нам би від цього легше було? Ні. Тому ми в цьому плані абсолютно підтримуємо Росію", - заявив Лукашенко.Він також підкреслив, що проти участі білорусів у війні. За його словами, Білорусь буде воювати на чолі з ним тільки в тому випадку, коли кордони країни будуть піддані нападу з боку інших держав.Лукашенко пообіцяв, що не буде приєднувати країну до Росії. Він заявив, що збереже "незалежність".Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що нібито "наївся президентства" і шкодує про те, що не забрав у народу право обирати президента.

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