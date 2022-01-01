Лукашенко за війну РФ проти України, але Білорусь в бій не поведе
Сьогодні, 15:33
Білорусь повністю підтримує Росію у війні проти України, але сама воювати буде тільки в разі зовнішнього нападу на її території.
Про це заявив лідер білоруського правлячого режиму Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
"Є головна проблема - демілітаризація України. Щоб там натовці не розмістили найсучасніше озброєння ракетне. У тому числі з ядерними боєголовками. Нам би від цього легше було? Ні. Тому ми в цьому плані абсолютно підтримуємо Росію", - заявив Лукашенко.
Він також підкреслив, що проти участі білорусів у війні. За його словами, Білорусь буде воювати на чолі з ним тільки в тому випадку, коли кордони країни будуть піддані нападу з боку інших держав.
Лукашенко пообіцяв, що не буде приєднувати країну до Росії. Він заявив, що збереже "незалежність".
Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що нібито "наївся президентства" і шкодує про те, що не забрав у народу право обирати президента.
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Про це заявив лідер білоруського правлячого режиму Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
"Є головна проблема - демілітаризація України. Щоб там натовці не розмістили найсучасніше озброєння ракетне. У тому числі з ядерними боєголовками. Нам би від цього легше було? Ні. Тому ми в цьому плані абсолютно підтримуємо Росію", - заявив Лукашенко.
Він також підкреслив, що проти участі білорусів у війні. За його словами, Білорусь буде воювати на чолі з ним тільки в тому випадку, коли кордони країни будуть піддані нападу з боку інших держав.
Лукашенко пообіцяв, що не буде приєднувати країну до Росії. Він заявив, що збереже "незалежність".
Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що нібито "наївся президентства" і шкодує про те, що не забрав у народу право обирати президента.
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