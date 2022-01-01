На Волині помер відомий тренер-викладач з кікбоксингу
Сьогодні, 15:38
Пішов з життя тренер-викладач відділення кікбоксингу ВАКО КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа №2 Луцької міської ради» Кобель Анатолій Дмитрович.
Про це повідомили на сторінці спортшколи.
"Колектив закладу глибоко сумує з приводу смерті Анатолія Дмитровича. Вихованці та колеги втратили досвідченого фахівця та друга. Розділяємо невимовний сум та тугу рідних і близьких", - йдеться в повідомленні.
За час багаторічної праці вихованці Кобеля Анатолія є неодноразовими переможцями та призерами змагань різного рівня.
За час діяльності тренер підготував 10 МС України, 3 МСМК, 1 ЗМСУ. Нагороджений пам’ятною відзнакою МВС України – медаллю, Почесною відзнакою «За заслуги» за підготовку спортсменів високого класу ФСТ «Україна».
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Про це повідомили на сторінці спортшколи.
"Колектив закладу глибоко сумує з приводу смерті Анатолія Дмитровича. Вихованці та колеги втратили досвідченого фахівця та друга. Розділяємо невимовний сум та тугу рідних і близьких", - йдеться в повідомленні.
За час багаторічної праці вихованці Кобеля Анатолія є неодноразовими переможцями та призерами змагань різного рівня.
За час діяльності тренер підготував 10 МС України, 3 МСМК, 1 ЗМСУ. Нагороджений пам’ятною відзнакою МВС України – медаллю, Почесною відзнакою «За заслуги» за підготовку спортсменів високого класу ФСТ «Україна».
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