На Волині помер відомий тренер-викладач з кікбоксингу

Кобель Анатолій Дмитрович.



Про це



"Колектив закладу глибоко сумує з приводу смерті Анатолія Дмитровича. Вихованці та колеги втратили досвідченого фахівця та друга. Розділяємо невимовний сум та тугу рідних і близьких", - йдеться в повідомленні.



За час багаторічної праці вихованці Кобеля Анатолія є неодноразовими переможцями та призерами змагань різного рівня.



За час діяльності тренер підготував 10 МС України, 3 МСМК, 1 ЗМСУ. Нагороджений пам’ятною відзнакою МВС України – медаллю, Почесною відзнакою «За заслуги» за підготовку спортсменів високого класу ФСТ «Україна».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пішов з життя тренер-викладач відділення кікбоксингу ВАКО КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа №2 Луцької міської ради»Про це повідомили на сторінці спортшколи."Колектив закладу глибоко сумує з приводу смерті Анатолія Дмитровича. Вихованці та колеги втратили досвідченого фахівця та друга. Розділяємо невимовний сум та тугу рідних і близьких", - йдеться в повідомленні.За час багаторічної праці вихованці Кобеля Анатолія є неодноразовими переможцями та призерами змагань різного рівня.За час діяльності тренер підготував 10 МС України, 3 МСМК, 1 ЗМСУ. Нагороджений пам’ятною відзнакою МВС України – медаллю, Почесною відзнакою «За заслуги» за підготовку спортсменів високого класу ФСТ «Україна».

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